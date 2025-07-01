В Тольятти моторная яхта потерпела бедствие, спасены двое

В понедельник, 30 июня, в 19:20 (MSK+1) на станцию Поисково-спасательного отряда Тольятти поступил вызов: в Комсомольском районе на Волге, у речного порта, сломалась моторная яхта с двумя людьми на борту. Об этом сообщает региональная поисково-спасательная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Отказ топливной системы привел к потере управления, и судно начало дрейфовать в сторону Жигулевской ГЭС. Для помощи выехал спасательный катер.

Специалисты оперативно прибыли на место и взяли яхту на буксир. Судно доставили на лодочную станцию. Работы завершились в 20:55/

Георгий Портнов