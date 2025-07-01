Дополнительные «Ласточки» Челябинск — Магнитогорск запустят по понедельникам

С 7 июля по понедельникам запускают дополнительную дневную пару электропоездов «Ласточка» из Челябинска в Магнитогорск и обратною. Такое решение принято из-за высокого спроса, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Каждый понедельник электричка №7905 Челябинск — Магнитогорск будет отправляться в 12:35 и прибывать в 17:04. Путешествие на поезде №7906 Магнитогорск — Челябинск начнется в 11:25 и закончится в 15:54. Также вводятся остановки в Троицке, Тамерлане и в Карталах-1.

Сейчас «Ласточки» выполняют по три рейса в день с пятницы по воскресенье и по два — с понедельника по четверг. Отправление из Челябинска в 6:30, 12:35 (с пятницы по воскресенье) и 17:45; из Магнитогорска — в 6:36, 11:25 (с пятницы по воскресенье) и в 17:23.

Виталина Ярховска