Под Пензой следствие выясняет обстоятельства смерти человека на пожаре

Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту смерти 26-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Пожар произошел вечером 29 июня в квартире дома по ул. Зинукова в селе Бессоновка. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело хозяина жилища. На теле выявили только следы термического воздействия.

Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Согласно предварительным сведениям, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. Следствие выясняет все обстоятельства пожара.

Павел Фролов