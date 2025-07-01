Главе СКР доложат о наезде водителя электросамоката на девочку в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в Волгограде в результате наезда водителем электросамоката. Об этом сообщает инфоцентр СК РФ.

По данным СМИ, ребенок получил травмы 29 июня в Центральном районе Волгограда. Пострадавшей оказалась шестилетняя девочка, ей потребовалась помощь медиков. Ее сбил на электросамокате нетрезвый мужчина.

По этому факту следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о ходе расследования.

Павел Фролов