Сеть госаптек «Фармация» в Свердловской области возглавила Марина Трушникова

С 1 июля Марина Трушникова назначена директором сети государственных аптек «Фармация» Свердловской области, сообщили в региональном минздраве. Трудовой договор с предыдущим руководителем Андреем Герстнером прекращен 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Марина Трушникова окончила Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА) и регулярно повышает квалификацию в областях государственных закупок, антикоррупционной деятельности и управления. Ранее она была генеральным директором ООО «Международные цифровые технологии» и руководила закупками в АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035». С 2013 по 2020 год она возглавляла департамент государственных закупок Свердловской области, где руководила закупками для региона.

Кроме того, работа госпожи Трушниковой отмечена грамотой и благодарностью губернатора Свердловской области, она также имеет классный чин действительного государственного советника Свердловской области первого класса.

Напомним, по данным на 2022 год, всего в Свердловской области распределением льготных лекарств занимались 210 аптечных пунктов, 75 из них — аптеки «Фармации». За 2022 год госкомпания планировала открыть еще 30 аптек в 14 населенных пунктах Свердловской области. Сеть намеревалась «полностью покрыть всю зону льготного обеспечения и отпускать препараты уже через собственную сеть, тем самым сняв нагрузку и ответственность со сторонних аптек».

Ирина Пичурина