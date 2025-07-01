Бывший замглавы Перми занял руководящий пост на ПЗСП

Бывший советник главы Перми Игорь Субботин назначен руководителем управления логистики в АО «ПЗСП». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе компании. Господин Субботин покинул пост советника мэра 31 мая этого года. Ранее являлся заместителем главы Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, господин Субботин в конце января 2025 года уступил место Артему Балахнину, который пришел в мэрию с кресла министра ЖКХ и благоустройства. Игорь Субботин считается старожилом мэрии — с 2009 года он возглавлял Дзержинский район Перми, с 2018 года работал в должность вице-мэра города, курирующего коммунальный блок. После ухода с поста замглавы, с ним был заключен срочный контракт советника.

ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. По данным ЕРЗ.РФ, компания занимает первое место по объему текущего строительства в Пермском крае. Основным видом деятельности предприятия является возведение жилья, производство материалов для высотного и малоэтажного строительства. Генеральный директор ПЗСП — Евгений Демкин, возглавивший предприятие в 2020 году.