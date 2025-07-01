В Саратове СК возбудил дело о невыплате 934 тыс. руб. работникам организации

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы местным жителям (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, руководство юрлица не выплатило более 934 тыс. руб. 12 работникам в период с января по май текущего года. Организация расположена в Гагаринском районе Саратова.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты добиваются погашения образовавшейся задолженности.

Павел Фролов