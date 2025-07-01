Задержали челябинца, кулаком разбившего зеркало у скульптуры на Кировке

Челябинские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, повредившего часть скульптуры «Модница» на пешеходной Кировке. От его удара зеркало возле памятника разбилось, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По информации МВД, ночью 24 июня челябинец поругался с подругой и ударил кулаком зеркало у скульптуры, после чего оно разбилось. Свидетелем стал сотрудник правоохранительных органов, дежуривший на Кировке. Он задержал хулигана и передал его экипажу патрульно-постовой службы. В отделе полиции местного жителя опросили. Сейчас решается вопрос о квалификации его поступка и привлечении к ответственности.

Виталина Ярховска