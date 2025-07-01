Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в одном из районов Хабаровского края

Власти Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края вводят режим чрезвычайной ситуации в связи с большим пожаром в тайге, сообщило региональное информагентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на замминистра лесного хозяйства и лесопереработки Владимира Кадыкова.

Всего в регионе фиксируется три лесных пожара, один из которых уже локализован. Огнем охвачено около 3320 га в Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. В тушении задействовано 76 человек из числа личного состава профильных подразделений, 10 единиц спецтехники, а также самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

В регионе введены крупные штрафы (до 2 млн руб.) за нарушения требований пожарной безопасности в лесах.

Эрнест Филипповский, Хабаровск