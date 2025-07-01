Трамп подписал меморандум об ужесточении санкций США против Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об ужесточении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norlys Perez / Reuters Фото: Norlys Perez / Reuters

Меморандум устанавливает запрет на поездки граждан США на Кубу. Также Соединённые Штаты намерены сохранять экономическое эмбарго против Кубы и противодействовать попыткам его отмены в ООН и на других международных площадках.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х назвал «преступным» ужесточение санкций США, нарушающее права «целой нации».

В январе 2025 года Дональд Трамп отменил несколько решений администрации экс-президента Джо Байдена в отношении Кубы, включая меморандум об исключении Кубы из списка США стран-спонсоров терроризма и снятии ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами.