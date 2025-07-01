Власти Камчатки озвучили ограничения для судоходства в Авачинской губе

Меры контроля за плаванием судов всех типов усилены в Авачинской губе, сообщает правительство Камчатского края.

В целях обеспечения безопасности мореплавания определены зоны, где запрещено нахождение любого гражданского флота. Это части бухт Завойко, Крашенинникова, Ильичева, Раковая, бухты Шитовая, Богородское озеро.

«Подход судов гражданских ведомств России и иностранных судов к пирсам жестяно-баночной фабрики, к стенке и в доки судоремонтной верфи в бухте Раковая без предварительного разрешения запрещен. Движение судов, катеров, маломерных плавсредств в Авачинской губе по-прежнему запрещено ежедневно с 23:00 текущих суток до 6:00 следующих суток»,— говорится в сообщении.

Как подчеркивают власти, Камчатский край является стратегически важным регионом, где дислоцируются надводные и подводные силы Тихоокеанского флота. Принятые меры определяются «Правилами плавания судов в Авачинской губе и на подходах к ней», утвержденными Госуправлением навигации и океанографии Минобороны РФ.

Ограничения усилены в связи с проходящими с 21 июня масштабными учениями. Гражданским судам запретили выход в акваторию Авачинской губы. Туристические компании более недели не могли проводить морские прогулки. Сообщалось о многомиллионных убытках из-за простоя и необходимости выплачивать неустойку туристам.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский