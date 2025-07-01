Прокуратура проверяет авиаинцидент с самолетом «Сибири» в Нерюнгри

Самолет авиакомпании «Сибирь», вылетевший из Нерюнгри на Москву 30 июня, через несколько минут совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, экипаж обнаружил неисправность.

«Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 взрослых пассажира и 11 детей»,— сообщили в ведомстве. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит процессуальную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

Николай Борисов, Якутск