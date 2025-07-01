Трамп: США не будут заключать отдельную торговую сделку с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заключать отдельное соглашение с Японией из-за ее отказа закупать американский рис. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Говоря иными словами, мы просто направим им (Японии — “Ъ”) письмо. И мы будем рады взаимодействовать с ними как с торговым партнером в течение многих грядущих лет»,— написал он, добавив, что испытывает «огромное уважение» к Японии.

По словам американского президента, поведение Токио показывает, «насколько страны избаловались по отношению к США». Он пояснил, что имеет в виду отказ Японии приобретать американский рис, несмотря на его «огромный дефицит».

27 июня Дональд Трамп заявил, что в течение полутора недель США уведомят ряд стран, с которыми не будут заключаться отдельные торговые соглашения, об условиях двусторонней торговли, включая размер пошлин на их товары, поставляемые в США.