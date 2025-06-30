Нейросети, Болонская система и будущее гуманитариев
Новый и.о. ректора УрФУ. Главное с первой пресс-конференции Ильи Обабкова
Исполняющий обязанности ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков провел первую пресс-конференцию в новой должности. Месяц назад он сменил Виктора Кокшарова, возглавлявшего вуз с момента его основания в 2010 году. Господин Обабков сообщил о сокращении числа платных мест по ряду направлений, анонсировал отказ университета от Болонской системы в 2026-2027 годах и не исключил отставки в управленческой команде вуза по итогам приемной кампании. Заявления Ильи Обабкова — в подборке «Ъ-Урал».
Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
- Состав ректората УрФУ будет изменен по итогам приемной кампании в вуз. По словам господина Обабкова, к октябрю у него сформируется мнение, «что надо усиливать и менять».
- В 2026-2027 годах университет откажется от Болонской системы. Профильная рабочая группа отсмотрела опыт экспериментальных вузов и начала соответствующую подготовку. Илья Обабков подчеркнул, что УрФУ должен быть «в хорошей спортивной форме» к началу реформы.
- Количество платных мест по ряду экономических и юридических направлений в университете снизится в 2026 году. Вуз планирует компенсировать выпадающий доход за счет сотрудничества с партнерами.
- В УрФУ невозможно ввести полный запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) во время обучения, поскольку «быстрые, хитрые, умные» студенты всегда обходят ограничения. Руководству вуза необходимы «другие приемы» контроля.
- Уральский гуманитарный институт (УГИ) УрФУ имеет «прекрасные возможности» для развития и «отличное будущее». Илья Обабков заверил, что знает, «как надо откорректировать гуманитариев, чтобы они стали востребование и счастливее в этом новом, резком, хрупком мире с цифровыми технологиями».
- Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ переедет в новые корпуса вуза в Новокольцовском. Вместо него в здании на ул. Данилы Зверева, 30 разместят общеобразовательную школу.