Нейросети, Болонская система и будущее гуманитариев

Исполняющий обязанности ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков провел первую пресс-конференцию в новой должности. Месяц назад он сменил Виктора Кокшарова, возглавлявшего вуз с момента его основания в 2010 году. Господин Обабков сообщил о сокращении числа платных мест по ряду направлений, анонсировал отказ университета от Болонской системы в 2026-2027 годах и не исключил отставки в управленческой команде вуза по итогам приемной кампании. Заявления Ильи Обабкова — в подборке «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ