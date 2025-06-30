Езда на тот свет

По факту крупного ДТП в Нижнем Новгороде с двумя погибшими и тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Накануне водитель «ЗАЗ Шанс» при повороте налево не уступил дорогу иномарке, которую отбросило в остановку общественного транспорта, где находились люди. Между тем в областном управлении МВД отмечают, что число подобных происшествий год к году не снижается: нарушать ПДД продолжают как водители, так и пешеходы. При этом некоторые нижегородцы продолжают садиться за руль в состоянии опьянения: их не пугают ни штрафы, ни лишение прав, ни угроза конфискации автомобиля.

В Нижегородской области по прежнему велико количество смертельных аварий

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя погибшими и тремя пострадавшими возбуждено в Нижнем Новгороде после ДТП на улице Бекетова, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. По данным следствия, вечером 29 июня 69-летний водитель «ЗАЗ Шанс» при повороте налево не уступил дорогу иномарке Honda, которая от удара влетела в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП погибли две женщины, находившиеся на остановке. Также пострадали двое пешеходов, включая шестилетнего ребенка, и водитель иномарки. Происшествие квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Это второе уголовное дело, расследуемое в 2025 году по факту гибели людей на остановке общественного транспорта. В феврале водитель каршерингового автомобиля на улице Землячки в Сормовском районе более чем вдвое превысил скорость и врезался в остановку. Иномарка перевернулась, два человека погибли и пять получили ранения. Стаж водителя на момент ДТП составлял три месяца, сейчас его судят по ч. 5 ст. 264 УК РФ: машину он арендовал, чтобы покатать друзей.

Еще одно резонансное ДТП произошло 7 июня на Борском мосту, где водитель Suzuki Grand Vitara при перестроении снес мотоцикл Honda, вдвое превысив разрешенную скорость. От удара мотоцикл выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Ладой». Пилот байка погиб, а пассажирка получила травмы. При этом предполагаемый виновник ДТП Владимир Чистяков после аварии отогнал машину в лес и сжег, чтобы скрыть следы преступления, полагает следствие. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Число смертельных аварий, квалифицируемых по ст. 264 УК РФ, год к году не снижается, рассказал на пресс-конференции начальник спецотдела по расследованию ДТП Главного управления МВД по Нижегородской области Сергей Бойко.

В 2025 году следователи направили в суд 180 дел в отношении водителей, по вине которых в 52-х случаях погибли люди и в 128-ми — пострадали. Подавляющее число таких случаев произошло в районах области, из которых 13 ДТП были совершены нетрезвыми водителями, еще трое сбежали с места авария, а семь вообще не имели права садиться за руль. В том числе погибли четверо несовершеннолетних детей. «По делам, квалифицируемым по ст. 264 УК РФ, нет существенных изменений. Будем надеяться, аварийность на дорогах снизится, однако пока этого не произошло», — сообщил Сергей Бойко. При этом статистика МВД в полной мере не отражает количество случаев управления автомобилями в состоянии опьянения. В нее не входят ДТП без потерпевших, добавил следователь.

Основными нарушениями правил в полиции назвали проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушения при движении задним ходом и маневрировании, а также движение без соблюдения дистанции и пересечение нерегулируемых пешеходных переходов.

Пешеходы также часто нарушают правила, переходя дорогу в неположенных местах, либо выходят из-за препятствий, ограничивающих видимость, или переходят дорогу на красный сигнал светофора. Также они переезжают пешеходные переходы на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, не спешиваясь, как того требуют правила дорожного движения.

Стабильно высоким остается число ДТП, повторно совершенных в состоянии опьянения, отметила начальник управления организации дознания ГУ МВД по Нижегородской области Оксана Смирнова. Такие преступления квалифицируются ст. 264.1 УК РФ. Наказание предусматривает штрафы до 300 тыс. руб., либо запрет заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы сроком до двух лет. Такие преступления при этом относятся к категории небольшой тяжести. За пять месяцев 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано 467 таких преступлений, из которых более 300 уголовных дел уже направлены в суды. Наказание предусматривает конфискацию автомобилей, и в этом году по ходатайствам полицейских дознавателей и следователей были арестованы 123 машины общей стоимостью 46 млн руб. Даже в этих случаях водители думают, что получится немного выпить и быть незамеченным на дороге, либо объясняют нетрезвую езду срочными делами.

По статистике МВД, половину смертельных ДТП совершают граждане без постоянного источника дохода.

Владимир Зубарев