Ярославская школьница сдала ЕГЭ на 300 баллов

Выпускница ярославской школы №33 Елизавета Бодягина сдала ЕГЭ на 300 баллов, она получила высший балл по трем предметам. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По 100 баллов ученица набрала на экзаменах по профильной математике, русскому языку и информатике. Елизавета Бодягина стала первой в этом году в регионе 300-балльницей. Ранее стало известно, что Александр Коростелев из рыбинского лицея №2 и Елизавета Васильева из провинциального колледжа Ярославля набрали по 200 баллов на двух экзаменах.

Всего в Ярославской области насчитывается 65 стобалльных работ.

Алла Чижова