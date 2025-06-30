Ярославская школьница сдала ЕГЭ на 300 баллов
Выпускница ярославской школы №33 Елизавета Бодягина сдала ЕГЭ на 300 баллов, она получила высший балл по трем предметам. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По 100 баллов ученица набрала на экзаменах по профильной математике, русскому языку и информатике. Елизавета Бодягина стала первой в этом году в регионе 300-балльницей. Ранее стало известно, что Александр Коростелев из рыбинского лицея №2 и Елизавета Васильева из провинциального колледжа Ярославля набрали по 200 баллов на двух экзаменах.
Всего в Ярославской области насчитывается 65 стобалльных работ.