Раскаяние строгого режима

В Ленинском райсуде Перми завершились прения по делу владельца строительной компании ООО «Трест №6» Сергея Микова, обвиняемого в даче взятки руководителю городского управления капстроительства Ирине Чирковой. Господин Миков признался, что передал чиновнице 5,45 млн руб. за общее покровительство при приеме объектов, реконструкцией которых занимался «Трест №6». На основе его показаний был осужден и руководитель МКУ «Управление технического заказчика» Андрей Кудрявцев, которому бизнесмен дал взятку земельным участком. Гособвинение предложило отправить Сергея Микова в колонию на пять лет и оштрафовать на 54 млн руб. Защитники подсудимого считают, что суд может обойтись штрафом, поскольку бизнесмен заключил досудебное соглашение и раскаялся.



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Сергей Миков



В Перми суд завершил рассмотрение одного из самых резонансных дел за последние месяцы. Предприниматель Сергей Миков обвиняется в даче взятки Ирине Чирковой, ранее возглавлявшей управление капитального строительства администрации Перми. Господин Миков был задержан, а затем по решению суда отправлен в СИЗО в августе прошлого года. Как считают следствие и гособвинение, в 2022 году он передал госпоже Чирковой 5,45 млн руб. «за общее покровительство». На тот момент ООО «Трест №6», которым владеет господин Миков, выполняло работы по муниципальным контрактам. В частности, компания занималась реконструкцией городского Дворца молодежи, физкультурно-оздоровительного комплекса на Рабочей ул., 9, и ледовой арены «Здоровье». За взятку Ирина Чиркова обещала помочь с внесением изменений в проектную документацию и подписанием актов выполненных работ, считает следствие.

В момент ареста Сергей Миков вину отрицал, но затем признал и заключил досудебное соглашение. В его рамках он дал показания, что передал директору МКУ «Управление капитального строительства» Андрею Кудрявцеву в качестве взятки, опять же за общее покровительство, участок стоимостью 541 тыс. руб. В апреле этого года суд приговорил господина Кудрявцева к двум годам колонии строгого режима и штрафу 2,5 млн руб. Уголовное преследование Сергея Микова за дачу взятки было прекращено в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ, поскольку он добровольно сообщил о совершенном преступлении.

Уголовное дело Сергея Микова о даче взятки Ирине Чирковой было рассмотрено за несколько заседаний. В ходе прений гособвинитель Екатерина Зубарева подчеркнула, что бизнесмен в полном объеме исполнил условия досудебного соглашения. Так, он рассказал о факте передачи взятки Андрею Кудрявцеву, о чем ранее не было известно правоохранительным органам. В ходе судебного процесса в отношении экс-руководителя господин Миков выступил свидетелем обвинения. Аналогичный процессуальный статус он получил и в деле в отношении Ирины Чирковой, которое сейчас рассматривается в суде. Госпожа Зубарева пояснила, что Сергей Миков активно помогал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, но находиться на свободе, по мнению гос­обвинения, подсудимый не может. Прокурор предложила приговорить его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 54,5 млн руб.

Сам Сергей Миков выступление в прениях начал с изложения своей биографии, рассказав о службе в вооруженных силах и переходе в строительную отрасль. По его словам, больше чем за 20 лет под его руководством было построено множество объектов различного назначения. Господин Миков отметил, что сейчас ООО «Трест №6» обязано выполнять гарантийные обязательства по введенным объектам, в том числе по семи жилым домам в Березниках. Если он отправится в колонию, то делать это будет затруднительно. На преступление, по словам бизнесмена, его толкнула сложная обстановка, в которой оказалась компания: без помощи чиновников она могла лишиться контрактов и обанкротиться. «В том, что я совершил преступление за общее покровительство, я раскаиваюсь, прошу прощения перед обществом и государством в лице суда»,— заявил подсудимый.

Защитник Сергея Микова адвокат Владимир Обухов считает предложенное прокурором наказание слишком жестким. По его словам, в тексте досудебного соглашения упоминается, что, согласно УК РФ, категория вмененного подсудимому преступления может быть изменена на менее тяжкую. Кроме того, кодекс предусматривает и возможность назначать наказания ниже низшего предела. «Со стороны гособвинения такая позиция несколько нечестна,— полагает защитник.— С учетом признания вины и действий в рамках соглашения, которые совершил Миков, его состояния, возможно назначить наказание, не связанное с лишением свободы, ограничившись штрафом. В этом случае будут достигнуты все цели и задачи наказания».

Приговор Сергею Микову суд огласит 1 июля.

Дмитрий Астахов