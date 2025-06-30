Кто в лес, кто в арбитраж

Власти Перми одновременно с благоустройством Черняевского леса занялись объектами, незаконно размещенными в Балатовском парке, который входит в состав этого природного объекта. По решению суда там снесут летнюю веранду возле тира и уже демонтировали самовольно построенное сооружение, которое использовалось как торговый павильон. После сноса еще четырех кафе мэрия обсуждает с бизнесом открытие новых заведений общепита в этой локации. Эксперты говорят, что организовать торговлю и развлечения в парке «Балатово» можно по типу набережной, где ранее массово сносили летние кафе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Арбитражный суд Пермского края обязал арендатора участка в Балатовском парке ООО «Шар» демонтировать с участка возле тира на Гатчинской улице летнюю веранду. Как указано в материалах дела на сайте суда, такое решение принято по иску городского департамента земельных отношений (ДЗО).

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Шар» создано в 1997 году и ведет деятельность в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью. Организацией владеет Константин Груздев, бывший владелец ликвидированного ООО «Ривьера плюс», которое работало в сфере обработки сточных вод. Гендиректором «Шара» указан Александр Панфилов. В 2003 году мэрия Перми отдала Балатовский парк в аренду на 25 лет управляющей компании «Шар», а также продала обществу расположенные там аттракционы.

Договор аренды участка площадью 272 кв. м на Гатчинской улице, между домами 17б и 17/1, департамент и ООО «Шар» заключили в 2016 году. На этой территории расположен одноэтажный тир. Во время обследования территории в марте 2023 года истец обнаружил, что объекты тира расположены за границами арендованного участка. Департамент направил ответчику требование устранить нарушения. В сентябре того же года власти выяснили, что их требование компания исполнила. Через год оказалось, что возле тира, за границами арендованного участка, установили летнюю веранду со стульями и столами. На этот раз ООО «Шар» отказалось устранять нарушения, и ДЗО обратился в суд. Суд удовлетворил иск администрации и постановил устранить нарушение условий договора аренды. После вступления решения суда в силу летнюю веранду надлежит снести в течение одного месяца.

В рамках другого иска администрация Индустриального района Перми потребовала от ООО «Шар» признать самовольной постройкой и снести нежилое сооружение недалеко от тира и соседствующих с ним строений. Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в этом месте находятся туалет и торговый павильон. В 2024 году суд признал здание самовольной постройкой, постановив привести его в соответствие с требованиями законодательства. В противном случае в течение года объект должен был быть снесен. Суд наложил обеспечительные меры, запретив госрегистрацию сделок и использование объекта недвижимости. В июне по ходатайству администрации района с объекта сняли обеспечение, так как «Шар» исполнил судебный акт, снеся постройку. Кроме того, в июне прекратили другое дело того же ответчика — о запрете использовать площадку под торговый павильон.

Балатовский парк входит в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». В лесу, а также в долинах малых рек Егошихи, Данилихи и в Егошихинском культурно-мемориальном парке реализуется проект по благоустройству «Зеленое кольцо». В Черняевском лесу появились новые входы, зоны отдыха, сеть тропинок и прочее. В Балатовском парке благоустроили главную аллею, «урбан»-аллею, детскую и спортивную площадки и другие объекты. Как рассказывал на недавнем заседании гордумы мэр Перми Эдуард Соснин, в Балатовском парке снесли четыре давно работавших там кафе. По словам господина Соснина, владельцы заведений не хотели приводить свои точки в соответствие с правилами благоустройства. Сейчас власти ведут переговоры с бизнесом об организации на этой территории круглогодичных заведений общепита. Для бизнеса, отметил мэр, работа там летом привлекательна, в отличие от зимнего периода.

В пресс-службе администрации на запрос о конкретных демонтированных торговых точках к моменту выхода публикации не ответили.

Судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев обратил внимание, что, по закону, возведение строений и ведение хозяйственной деятельности в пределах ООПТ строго ограничено. В ООПТ не запрещено возводить некапитальные строения, сооружения, элементы благоустройства и объекты сопутствующей инфраструктуры. Кафе и прочие рекреационные сооружения (тиры, аттракционы, павильоны) можно размещать в парке при условии наличия договора аренды или иного документа, подтверждающего право на это. «Если лицо, владеющее или эксплуатирующее такой объект, нарушает требования закона, выходит за пределы предоставленного ему земельного участка, не выполняет законные требования администрации и надзорных органов, то с исключительно высокой долей вероятности он свое право осуществлять деятельность на территории ООПТ очень быстро потеряет»,— комментирует господин Терентьев.

Гид, автор экскурсионного проекта «Живая история» Игорь Серебренников отметил, что любой парк, как место притяжения людей, привлекателен и для бизнеса. Поэтому точки общепита и досуга востребованы в таких локациях. По словам господина Серебренникова, снос торговых, развлекательных павильонов и аттракционов в парке «Балатово» начался давно. Он полагает, что при размещении на территории новых объектов можно воспользоваться опытом развития набережной Камы, где ранее тоже демонтировали кафе, не отвечавшие современным требованиям. «Посмотрите, как хорошо теперь стало на набережной: там большое количество лавочек, легкий стритфуд в виде киосков с мороженым, выпечкой. В Балатовском парке пока этого нет. При этом территорию посещают и зимой»,— рассуждает гид. Игорь Серебренников также отметил нехватку парковочных мест возле парка. «Тот же общепит будет развиваться, если для посетителей парка создадут условия, в том числе и по наличию парковок»,— резюмировал эксперт.

Евгения Ахмедова