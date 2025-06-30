Фамильные политические ценности

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 июня дала отрицательный отзыв на законопроект о возможности использования имен и фамилий в названиях политических партий. Его внесли депутаты ЛДПР, чтобы увековечить в названии партии имя ее покойного основателя Владимира Жириновского. При этом история законопроекта стала отражением внутренних разногласий в рядах либерал-демократов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Законопроект внесли в Госдуму 9 июня 2023 года депутаты и сенаторы—члены ЛДПР. После этого инициатива пролежала без движения два года, пока комитет Думы по развитию гражданского общества наконец не включил ее в план работы на весеннюю сессию. Среди авторов документа — исключенный на прошлой неделе из партии и фракции Ярослав Нилов, а также тогдашние парламентарии Василий Власов и Юрий Напсо, которые впоследствии были досрочно лишены депутатских полномочий. Кроме них подписи под документом поставили: депутаты Алексей Диденко, Сергей Леонов и Владимир Кошелев, а также сенаторы Елена Афанасьева и Иван Абрамов.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы напоминают, что действующий закон «О политических партиях» исключает возможность указывать в наименовании партии имена ее основателей. Вследствие этого «старейшая политическая партия современной России ЛДПР, основанная 13 декабря 1989 года, не имеет возможности использовать в наименовании фамилию и имя одного из ее выдающихся основателей и лидера — Владимира Вольфовича Жириновского», сетуют парламентарии, предлагая исключить из закона данное ограничение.

Изначально авторов было больше, но часть из них отозвала свои подписи, причем некоторые сделали это прямо в день внесения проекта в Думу.

По словам источника “Ъ” в Думе, руководство ЛДПР увидело в законопроекте желание выделить «команду Жириновского».

Как пояснил “Ъ” депутат Андрей Свинцов, он отказался от авторства из-за позиции руководства партии, но сейчас он с ней не согласен, поэтому планирует снова присоединиться к инициативе. Другой бывший соавтор, вице-спикер Борис Чернышов, сообщил “Ъ”, что пока свою подпись возвращать не планирует, но причины, побудившие ее отозвать, комментировать не стал.

В пресс-службе партии “Ъ” пояснили, что не считают нужным поддерживать инициативу, которую «не поддерживал и сам Жириновский и неоднократно об этом говорил». «Связь ЛДПР—Жириновский непоколебима в сердцах, в памяти людей. И важно эту память сохранять, укреплять»,— подчеркнули в пресс-службе. Но делается это по-другому, например путем организации в 2026 году масштабного официального празднования 80-летнего юбилея Владимира Жириновского.

«По-моему, очевидно, что ЛДПР — это партия Жириновского, и те рейтинги, которые есть сегодня,— это не что иное, как инерция,— сказал “Ъ” Ярослав Нилов.— Во время президентской кампании 2024 года кандидат от ЛДПР (нынешний лидер партии Леонид Слуцкий.— “Ъ”) шел с лозунгом "Дело Жириновского живет". Это еще раз подчеркивало, что ЛДПР — партия Жириновского и вся ее политическая жизнь связана с его именем». Однако авторы проекта предложили «универсальный подход», подчеркнул господин Нилов: «Это не законопроект про ЛДПР. У нас сейчас достаточно либеральное законодательство о партиях. Это предложение интересно тем, что в названии партии можно было бы подчеркнуть, кто является основоположником, духовным и идейным лидером».

Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу, отметив, что запрет на использование имен в названиях партий обусловлен тем, что в ее деятельности может участвовать множество граждан РФ.

«При этом цели, задачи и деятельность политической партии как добровольного объединения граждан (коллективного субъекта публичной политики) не могут отождествляться с именем и фамилией конкретного гражданина»,— говорится в проекте отзыва комиссии, утвержденном 30 июня. Также в нем отмечается, что законопроектом не предусмотрен процессуальный порядок использования имени и фамилии гражданина после его смерти (в том числе с участием его наследников).

Отметим, что 23 июня на заседании фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил свой способ почтить помять основателя партии: создать неформальный «Блок Жириновского». По словам господина Слуцкого, в это объединение могли бы войти люди, которые «любят Жириновского, но не могут по ряду причин, как они говорят, "политизироваться", например журналисты, руководители организаций, волонтеры, общественники и так далее». По сути, признал председатель партии, это будет «некий фан-клуб Жириновского». Он также напомнил, что и сам «вошел в Думу через "Блок Жириновского"» — именно под этим названием ЛДПР прошла в Госдуму в декабре 1999 года, после того как первоначально выдвинутый либерал-демократами партсписок был снят с выборов из-за нарушений со стороны отдельных кандидатов.

Ксения Веретенникова