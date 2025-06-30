Оставшееся без топлива судно попало в шторм на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области в Рыбинском водохранилище инспекторы ГИМС и спасатели пожарно-спасательной службы провели операцию по спасению людей. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

29 июня инспекторы и спасатели отреагировали на сообщение о бедствии: у маломерного судна, на котором находились двое мужчин, закончилось топливо, усугубил ситуацию начавшийся шторм. Спасателями удалось найти судно в районе Бабинского острова.

«Люди были пересажены в спасательный катер, а их маломерное судно взято на буксир и доставлено на берег реки Ухра, в районе деревни Окулово. Медицинская помощь спасенным не потребовалась»,— сообщили в МЧС.

Тем не менее в отношении водителя судна был составлен протокол за отсутствие при себе удостоверения на право управления маломерным судном.

Алла Чижова