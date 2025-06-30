Лизинг прокатился по такси

Нехватка собственных машин у перевозчиков может привести к новому росту цен на услуги такси. Каждый пятый таксопарк сейчас столкнулся с нулевой рентабельностью и может закрыться. Во всяком случае, об этом говорят собеседники “Ъ FM” в отрасли. До конца 2026 года число ушедших с рынка компаний может вырасти еще на 10%. Среди основных причин бизнес называет увеличившиеся затраты на обслуживание лизинга, дефицит кадров и расходы на ремонт китайских автомобилей. Крупные парки приобретают новые лизинговые машины только за счет работы старых машин, которые уже находятся в собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На рынке происходит трансформация, и у небольших перевозчиков вариантов для работы с прибылью остается мало, объясняет генеральный директор Ivitech Артем Москалев, его платформа обеспечивает финансирование для коммерческого использования машин: «Может ли 20% перевозчиков закрыться? В теории может, если мы говорим про небольшие компании с парком в 15-30 автомобилей. Парки ищут новые бизнес-модели, кто-то использует подержанные машины, я бы назвал это трансформацией рынка. Смена автомобилей на менее надежные с точки зрения крупноузловых агрегатов, замена коробок и двигателей в данных автомобилях становится обязательной на горизонте пробега в 150 тыс. км.

Налоговая история тоже меняется. Большинство парков испытывают сложности с привлечением водителей. Если раньше в активный летний сезон парки часто поднимали цену на аренду, то сейчас простой связан именно с нехваткой водителей. Если это крупный парк на 500-1000 автомобилей, то это существенная история. Плюс имеют место простои за счет ремонтов. При работе на "китайце" закладывается техническое обслуживание сильно больше, чем раньше».

Отдельных лизинговых программ для такси на рынке нет, а предложение новых машин сокращается. Большинство составляют китайские марки. Перевозчики откладывают приобретение новых автомобилей, а парки пополняют модели, которые еще недавно принадлежали тем, кто обслуживать лизинг оказался не в состоянии, говорит руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев: «Есть тренд на покупку легковых автомобилей, которые уже были в употреблении, в том числе в лизинге. По данным нашей компании и маркетингового агентства НАПИ, по итогам января-апреля 2025 года рынок лизинга новых и подержанных авто в целом упал на 37,1%, в этой статистике присутствуют и легковые авто, и грузовики, и автобусы, и даже небольшая доля мототранспорта.

При этом лизинг новых автомобилей снизился за первые четыре месяца этого года на 44,8%. Лизинг подержанного автотранспорта вырос на 0,8%. Именно вторичный рынок тормозит общую отрицательную динамику. Из всех оформленных бизнесом с начала года легковых автомобилей, 47% было приобретено с помощью лизинга. Порядка 58% оформленных в лизинг новых и подержанных легковых машин пришлось на марки из Китая. Не все клиенты могут продолжать исполнять взятые на себя обязательства. Дефолты случаются, приходится забирать».

По данным «Известий», усложняют ситуацию для таксомоторных компаний и изменения налогового законодательства. Дополнительные фискальные расходы выросли на 7% от выручки. Даже предприятия, в распоряжении которых несколько сотен машин, вынуждены искать новые варианты поиска денег — машины сдают в аренду или для работы в доставке, говорит генеральный директор таксопарка №47 Борис Орельский: «На площадках лизинговых компаний стоят тысячи машин, которые изымают. Мы в своем парке сейчас испытываем серьезные проблемы, у нас кассовый разрыв. По некоторым оценкам, маржинальность этого бизнеса — 6-10%. Я вообще ее здесь не вижу сейчас. Ноль — это хороший показатель.

С начала 2023 года платежи по лизингам выросли до 20%. Вся маржа, которая у нас была, просто съедается этими платежами. Плюс расходы на китайские машины увеличились. Спасает нас только то, что в парке есть 30% автомобилей 2020-2021 годов, которые уже в собственности, и они приносят нам деньги. За счет этого мы еще держимся на плаву. Из этой ситуации смогут выйти только те парки, которые давно существуют, у которых есть в собственности какое-то количество автомобилей, больше чем 30%. Мы пробуем другие направления: начинаем автомобили сдавать в аренду не под такси, кое-что сдаем в доставку, но там те же самые проблемы, что и везде. Пытаемся тем самым немножко диверсифицировать наш бизнес».

В начале июня о перспективе роста цен на услуги перевозчиков на 30% предупредили и в Общественном совете по развитию такси. Основной причиной участники рынка называли требования о локализации автомобилей в российских таксопарках. Они начнут работать в марте 2026 года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков