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Коммерсантъ FM
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Лизинг прокатился по такси

Почему бизнес перевозчиков становится убыточным

Нехватка собственных машин у перевозчиков может привести к новому росту цен на услуги такси. Каждый пятый таксопарк сейчас столкнулся с нулевой рентабельностью и может закрыться. Во всяком случае, об этом говорят собеседники “Ъ FM” в отрасли. До конца 2026 года число ушедших с рынка компаний может вырасти еще на 10%. Среди основных причин бизнес называет увеличившиеся затраты на обслуживание лизинга, дефицит кадров и расходы на ремонт китайских автомобилей. Крупные парки приобретают новые лизинговые машины только за счет работы старых машин, которые уже находятся в собственности.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На рынке происходит трансформация, и у небольших перевозчиков вариантов для работы с прибылью остается мало, объясняет генеральный директор Ivitech Артем Москалев, его платформа обеспечивает финансирование для коммерческого использования машин: «Может ли 20% перевозчиков закрыться? В теории может, если мы говорим про небольшие компании с парком в 15-30 автомобилей. Парки ищут новые бизнес-модели, кто-то использует подержанные машины, я бы назвал это трансформацией рынка. Смена автомобилей на менее надежные с точки зрения крупноузловых агрегатов, замена коробок и двигателей в данных автомобилях становится обязательной на горизонте пробега в 150 тыс. км.

Налоговая история тоже меняется. Большинство парков испытывают сложности с привлечением водителей. Если раньше в активный летний сезон парки часто поднимали цену на аренду, то сейчас простой связан именно с нехваткой водителей. Если это крупный парк на 500-1000 автомобилей, то это существенная история. Плюс имеют место простои за счет ремонтов. При работе на "китайце" закладывается техническое обслуживание сильно больше, чем раньше».

Госдума приняла закон о локализации машин для такси

Отдельных лизинговых программ для такси на рынке нет, а предложение новых машин сокращается. Большинство составляют китайские марки. Перевозчики откладывают приобретение новых автомобилей, а парки пополняют модели, которые еще недавно принадлежали тем, кто обслуживать лизинг оказался не в состоянии, говорит руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев: «Есть тренд на покупку легковых автомобилей, которые уже были в употреблении, в том числе в лизинге. По данным нашей компании и маркетингового агентства НАПИ, по итогам января-апреля 2025 года рынок лизинга новых и подержанных авто в целом упал на 37,1%, в этой статистике присутствуют и легковые авто, и грузовики, и автобусы, и даже небольшая доля мототранспорта.

При этом лизинг новых автомобилей снизился за первые четыре месяца этого года на 44,8%. Лизинг подержанного автотранспорта вырос на 0,8%. Именно вторичный рынок тормозит общую отрицательную динамику. Из всех оформленных бизнесом с начала года легковых автомобилей, 47% было приобретено с помощью лизинга. Порядка 58% оформленных в лизинг новых и подержанных легковых машин пришлось на марки из Китая. Не все клиенты могут продолжать исполнять взятые на себя обязательства. Дефолты случаются, приходится забирать».

По данным «Известий», усложняют ситуацию для таксомоторных компаний и изменения налогового законодательства. Дополнительные фискальные расходы выросли на 7% от выручки. Даже предприятия, в распоряжении которых несколько сотен машин, вынуждены искать новые варианты поиска денег — машины сдают в аренду или для работы в доставке, говорит генеральный директор таксопарка №47 Борис Орельский: «На площадках лизинговых компаний стоят тысячи машин, которые изымают. Мы в своем парке сейчас испытываем серьезные проблемы, у нас кассовый разрыв. По некоторым оценкам, маржинальность этого бизнеса — 6-10%. Я вообще ее здесь не вижу сейчас. Ноль — это хороший показатель.

Автопарки начали жаловаться на качество китайских машин и запчастей

С начала 2023 года платежи по лизингам выросли до 20%. Вся маржа, которая у нас была, просто съедается этими платежами. Плюс расходы на китайские машины увеличились. Спасает нас только то, что в парке есть 30% автомобилей 2020-2021 годов, которые уже в собственности, и они приносят нам деньги. За счет этого мы еще держимся на плаву. Из этой ситуации смогут выйти только те парки, которые давно существуют, у которых есть в собственности какое-то количество автомобилей, больше чем 30%. Мы пробуем другие направления: начинаем автомобили сдавать в аренду не под такси, кое-что сдаем в доставку, но там те же самые проблемы, что и везде. Пытаемся тем самым немножко диверсифицировать наш бизнес».

В начале июня о перспективе роста цен на услуги перевозчиков на 30% предупредили и в Общественном совете по развитию такси. Основной причиной участники рынка называли требования о локализации автомобилей в российских таксопарках. Они начнут работать в марте 2026 года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

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