Суд спросит за мумию в чулане

Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование дела о смерти пациента в Мариинской больнице, сообщили в ведомстве. Мумию тувинца Айдыса Чындыгыра нашли в подсобке медучреждения зимой прошлого года, а теперь перед судом предстанет врач, в отделении которого лечился погибший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не вернувшегося домой Айдыса Чындыгыра объявили в розыск. Пропавшего удалось найти через 1,5 месяца. Его мумифицированное тело находилось в подсобке Мариинской больницы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Не вернувшегося домой Айдыса Чындыгыра объявили в розыск. Пропавшего удалось найти через 1,5 месяца. Его мумифицированное тело находилось в подсобке Мариинской больницы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пресс-службе регионального главка СКР сообщили, что прокурором утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело по факту подделки официальных документов и оставлению в опасности (ч. 1 ст. 327 и ст. 125 УК РФ) в отношении врача нефрологического отделения Мариинской больницы направили в суд для рассмотрения по существу. На данный момент фигуранту избрали меру пресечения.

О пропаже тувинца в Петербурге стало известно 17 декабря 2023 года. Накануне его госпитализировали с жалобами на боль в почках. Уже на следующий день родственникам, приехавшим передать одежду больному, рассказали, что пациент сбежал из медучреждения. Все вещи, в том числе мобильный телефон, обувь и верхнюю одежду, он оставил в палате. Несмотря на это, врачи не стали искать больного и выписали его. На просьбу показать камеры видеонаблюдения в Мариинской больнице ответили отказом и посоветовали обратиться в полицию.

Не вернувшегося домой Айдыса Чындыгыра объявили в розыск. Пропавшего удалось найти через полтора месяца. Его мумифицированное тело находилось в подсобке Мариинской больницы. В то же время близкие потерпевшего считают, что тело не могло пролежать незамеченным при комнатной температуре все это время.

В феврале 2024 года ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ), но позже закрыло его, сославшись на отсутствие состава преступления. Сразу же мать погибшего обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой установить причину смерти сына, после чего расследование было возобновлено.

СКР завершил расследование в июне 2025 года. Следствие считает, что погибшего в больнице искали недостаточно. Один из врачей выписал потерпевшего через 15 минут после его пропажи из-за нарушения режима госпитализации, при этом он даже не убедился, что Айдыс Чындыгыр действительно покинул больницу, сообщили в СКР.

Мариинская больница — одно из самых старых и крупных медицинских учреждений Петербурга, основана в 1803 году по указу императрицы Марии Федоровны. Ежегодно в стационаре на более чем 1 тыс. коек получают помощь около 259 тыс. пациентов.

Также, полагает следствие, фигурант подделал документы о безрезультатных поисках больного, чтобы снять с себя обязанность по оказанию ему помощи. Теперь дело медработника передали в суд для рассмотрения по существу.

Однако точная причина смерти господина Чындыгыра до сих пор не называется. В СКР ограничились уточнением, что, вероятно, он погиб от имеющегося заболевания. К тому же неясно, как труп больного пролежал в чулане полтора месяца.

Стефания Барченкова