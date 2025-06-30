В Черноземье 1 июля будет облачно и дождливо, от +11°С до +21°С

Во вторник, 1 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +11°С до +21°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачная и дождливая погода, температура составит до +13°C. Днем будет облачно, без осадков, до +21°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидаются облачность и дожди. Ночью — до +13°C. Днем будет — до +19°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Температура составит до +12°C. Днем будет облачно, до +19°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью — до +11°C. Днем — до +17°C.

В Орле ночью ожидаются облачность и дождь, а температура составит до +12°C. Днем будет облачно, до +18°C.

В Тамбове на протяжении суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду, до +12°C. Днем — до +17°C.

Егор Якимов