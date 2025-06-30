В Казани на месяц ограничат движение по улице Волкова

В Вахитовском районе Казани с 1 по 30 июля частично ограничат движение транспорта по улице Волкова из-за строительства водопровода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения коснутся участка дороги от улицы Тихомирного до улицы Петербургской. По данным комитета внешнего благоустройства города, мера связана с работами по прокладке водопровода на данном участке.

Ранее сообщалось, что в Казани на четыре месяца ограничат движение на Аделя Кутуя из-за ремонта асфальта.

Анар Зейналов