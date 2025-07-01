Был бы диагноз, а человек найдется

Российские организации, помогающие людям с ментальными расстройствами, обеспокоены инициативой по созданию единого государственного реестра пациентов. В новую систему будут включены данные о лицах с психическими диагнозами, состоящих на диспансерном учете. Частичный доступ к этой информации получат не только медицинские работники, но и сотрудники полиции. В Минздраве поясняют, что реестр поможет улучшить медицинскую статистику и планирование помощи. При этом ведомство обещает защитить данные о пациентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Положение о Федеральном регистре лиц с отдельными заболеваниями правительство утвердило еще в мае. Туда для учета заболеваемости в стране и анализа эффективности медпомощи попадут данные о пациентах с 12 типами заболеваний (например, онкологическими, легочными, сердечно-сосудистыми) и состояний (в том числе беременные). Регистр в электронном виде будет вести Минздрав РФ на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения, он начнет действовать 1 марта 2026 года. Также туда будут переданы данные уже существующих информационных баз государственных и частных медорганизаций. В случае с пациентами с психическими диагнозами в регистр передадут информацию о постановке на диспансерный учет, госпитализациях, наличии опасных симптомов и вынесенных судом принудительных мерах лечения. В числе пользователей регистра «с определенными ограничениями» указано МВД, причем полиции будет доступна часть персонифицированных данных.

Подробный разбор инициативы подготовила и опубликовала общественная организация «Контакт», которая помогает людям с расстройствами аутистического спектра.

«Контакт» создан в 2013 году. Организация является официальным партнером Федерального ресурсного центра по аутизму. Сотрудники организации входят в экспертные и общественные советы при профильных министерствах; «Контакт» получает поддержку Фонда президентских грантов.

Организация обращает внимание, что в постановлении о регистре указаны практически все психические расстройства и расстройства поведения из Международной классификации болезней. Такой длинный список диагнозов удивляет экспертов: «Оправданно ли, чтобы сведения о депрессии или тревожном расстройстве человека были доступны вне медицинского учреждения?» Эксперты «Контакта» согласны, что новая информационная система «потенциально облегчит» правоохранительным органам «идентификацию лиц, представляющих опасность». Однако они опасаются как возможной утечки данных, так и последующих «расширений круга лиц, имеющих доступ к регистру». В таком случае информация о диагнозе может попасть к потенциальным работодателям, банковским и другим службам, что, по мнению общественников, может «значительно осложнить жизнь человека». Также «Контакт» отмечает, что положение о регистре не предусматривает удаления информации из него и все записи будут храниться бессрочно. Все это может отпугнуть людей от обращения к врачам, предупреждают в «Контакте».

В регистр будут попадать данные о людях по факту их обращения как в государственные, так и частные медучреждения, обращает внимание президент благотворительной организации «Перспективы» (с 1996 года поддерживает детей с тяжелой инвалидностью и семьи, в которых растут дети с множественными нарушениями) Мария Островская. «Сейчас МВД и так имеет практически неограниченный доступ к персональным данным — но только точечно: если человек нарушил закон или ему грозит опасность. Теперь же МВД будет иметь доступ к массиву персонализированных данных людей, которые просто пришли к психиатру на прием»,— опасается она.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов считает «уместным» доступность данных о психических диагнозах для врачей другого профиля, «учитывая тесную связь многих психических расстройств с телесными болезнями». Его удивляет, что в регистр не попали некоторые виды деменции: «Мне неоднократно приходилось сталкиваться с дезориентированными пожилыми людьми, не способными самостоятельно найти путь домой. Именно на них в первую очередь должны быть нацелены забота и помощь сотрудников полиции».

Представители Минздрава РФ не разделяют опасений пациентских организаций.

Главный внештатный психиатр министерства Светлана Шпорт заявила “Ъ”, что в регистр будут «прежде всего» включены граждане, «которые имеют тяжелые психические расстройства и склонность к совершению общественно опасных действий». По ее словам, это «меньшая часть граждан, обращающихся за помощью в государственные психиатрические учреждения». «Безусловно, федеральный регистр гарантирует защиту данных и исключает их передачу иным лицам, не предусмотренным законодательством,— заявила “Ъ” госпожа Шпорт.— В настоящее время специалисты разрабатывают регламент работы регистра, чтобы исключить и минимизировать риски работы с ним».

«Для создания такого регистра есть объективные причины,— считает собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности.— Например, у правоохранительных органов сейчас нет механизма получения актуальной информации о постановке человека на учет в психоневрологический диспансер уже после выдачи водительских прав или получения лицензии на гражданское оружие. Это значит, что человек, например употребляющий психоактивные вещества и получивший в результате этого психическое заболевание, потенциально может водить автомобиль, владеть оружием, иметь право подписи документов — с самыми разными негативными последствиями». Эксперт подтверждает, что риски утечек существуют для любой базы данных: «Подобная информация может быть интересна фармацевтическим и медицинским компаниям. Если речь идет об известных людях, то информацию о серьезных заболеваниях готовы покупать конкуренты, наследники, представители криминальных структур. Также подобные данные могут представлять интерес для спецслужб недружественных стран. Поэтому принципиально важно вкладываться не только в создание такого регистра, но и в его защиту».

Наталья Костарнова, Татьяна Исакова, Александр Черных