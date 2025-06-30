Нижегородские депутаты предложили изменить Налоговый кодекс ради жителей села

Депутаты нижегородского заксобрания подготовили предложение по внесению изменений в налоговый кодекс РФ, которые позволят жителям сельской местности снимать наличные со своего счета в местных магазинах. Это касается тех населенных пунктов, где нет банкоматов и жителям приходится ездить за десятки километров, чтобы снять наличные, рассказал председатель областного заксобрания Евгений Люлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, чаще всего индивидуальные предприниматели, владеющие магазинами в сельской местности, работают по патентной системе налогообложения. До 2024 года они не имели права оказывать населению финансовые услуги по снятию наличных и пополнению счета. В прошлом году у них такое право появилась, но только в том случае, если торговая точка находится в сельском населенном пункте.

«На бумаге вышло хорошо, но на практике сельские поселения во многих регионах не имеют статуса муниципальных образований. Например, в Нижегородской области они включены в состав муниципальных и городских округов, на которые действие закона не распространяется «Чтобы исправить эту недоработку, нижегородское заксобрание подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс – добавили к сельским поселениям муниципальные и городские округа»,— рассказал госопдин Люлин.

По его данным, сейчас законопроект рассматривает профильный комитет, после чего поправка будет вынесена на рассмотрение Госдумы.

Андрей Репин