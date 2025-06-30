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Нижегородские депутаты предложили изменить Налоговый кодекс ради жителей села

Депутаты нижегородского заксобрания подготовили предложение по внесению изменений в налоговый кодекс РФ, которые позволят жителям сельской местности снимать наличные со своего счета в местных магазинах. Это касается тех населенных пунктов, где нет банкоматов и жителям приходится ездить за десятки километров, чтобы снять наличные, рассказал председатель областного заксобрания Евгений Люлин.

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, чаще всего индивидуальные предприниматели, владеющие магазинами в сельской местности, работают по патентной системе налогообложения. До 2024 года они не имели права оказывать населению финансовые услуги по снятию наличных и пополнению счета. В прошлом году у них такое право появилась, но только в том случае, если торговая точка находится в сельском населенном пункте.

«На бумаге вышло хорошо, но на практике сельские поселения во многих регионах не имеют статуса муниципальных образований. Например, в Нижегородской области они включены в состав муниципальных и городских округов, на которые действие закона не распространяется «Чтобы исправить эту недоработку, нижегородское заксобрание подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс – добавили к сельским поселениям муниципальные и городские округа»,— рассказал госопдин Люлин.

По его данным, сейчас законопроект рассматривает профильный комитет, после чего поправка будет вынесена на рассмотрение Госдумы.

Андрей Репин