Путин рассказал, как правильно качать пресс

Президент России Владимир Путин во время видеосовещания по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии наблюдал за тренировкой спортсменов из школы в Херсонской области. Он дал им совет по правильному выполнению упражнения на пресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я посмотрел, ребята там у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу, они пресс подкачивают, ручки лучше за голову закладывать, а не просто так подниматься. Вы им скажите, а так всё правильно делают»,— сказал президент директору Ильмию Челебиеву. Позже, заметив, что один из ребят изменил положение рук, Владимир Путин с улыбкой заметил: «Вот, видите, спортсмен как будто услышал и исправился».