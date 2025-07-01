Свои трубы оставьте при себе

Некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства» (ФРЖС) в арбитражном суде Башкирии смогла отстоять свою точку зрения по поводу требований ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Башкирии» («Башмелиоводхоз») вывести за пределы жилого комплекса в уфимском микрорайоне Затон участок водопровода. По мнению «Башмелиоводхоза», строительные работы вблизи объекта могут нанести ему вред. Суд не согласился с доводами истца. Юристы полагают, что ФРЖС не был обязан выполнять спорные работы.

Арбитражный суд Башкирии отклонил иск Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Башкирии (подведомственно Минсельхоз России) к Фонду развития жилищного строительства Башкирии. Предприятие просило суд обязать застройщика за свой счет разработать и согласовать проект переносу части магистрального трубопровода в микрорайоне Затон за пределы территории, на которой ведется строительство.

Трубопровод протяженностью около 10,2 км и диаметром 1,4 м был введен в эксплуатацию в 1995 году и предназначен для мелиорации сельхозугодий в Уфимском районе. Кадастровая стоимость — 9,7 млн руб. Беря начало около старицы реки Белой в Миловском сельсовете, водопровод проходит через жилой район Затон Северо-западный, минует садовые товарищества «Ольховая роща» и «Озерная» и село Дмитриевка, и достигает сельхозугодий юго-восточнее деревни Подымалово. Управляет объектом «Башмелиоводхоз».

Некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Башкирии» учреждена в 2014 году госкомитетом Башкирии по строительству, занимается строительством жилья (в основном — для льготников).

ФГБУ «Башмелиоводхоз» эксплуатирует государственные мелиоративные системы и отдельные объекты сельскохозяйственного водоснабжения.

По данным «Башмелиоводхоза», по трубопроводу подается вода под давлением на насосную станцию Дмитриевской межхозяйственной оросительной системы в селе Подымалово. Над ним ФРЖС, пояснил представитель истца в суде, запланировал строительство автодороги, а рядом возводит жилой комплекс, школу, а также прокладывает сети отопления, водоснабжения, водоотведения и так далее. «Производство строительных работ, в том числе посредством вскрытия грунта, создает риск повреждения подрядчиками ответчика магистрального трубопровода, находящегося в оперативном управлении»,— отмечается в иске.

Для сохранности объекта, учреждение с февраля 2020-го по ноябрь 2021 года обращалось в различные инстанции — от Госкомжилстройнадзора и управления Росимущества до главы Башкирии Радия Хабирова. В марте 2023 года инженерный совет мэрии Уфы потребовал от ФРЖС создания проекта выноса трубопровода за пределы строительства, но этого сделано не было.

ФРЖС в отзыве отмечал, что на момент получения участка под застройку в ЕГРН не было сведений о его нахождении в охранной зоне водопровода. Вместе с тем, в полученном от главархитектуры Уфы градостроительном плане участка были учтены границы водовода. Топографический план участка был согласован в том числе и с истцом, указывал ответчик.

По мнению фонда, на упомянутом истцом заседании совета именно «Башмелиоводхозу» было рекомендовано вынести водовод за границы Уфы, согласовав это с минсельхозом Башкирии. Аналогичное решение совет принимал и ранее — в феврале 2020 года, однако требуемых мер истец не предпринял, сетовал ФЖС РБ.

Суд учел, что в градостроительном плане не было ограничений на использование участка. Что касается дороги и детской площадки, то, говорится в решении, эти участки не относятся к ФЖС РБ. Также были приняты во внимание протоколы заседаний инженерных советов. Изучив их, суд пришел к выводу, что ФРЖС не обязан предпринимать каких-либо действий с водопроводом.

Также суд не нашел доказательств ограничения доступа «Башмелиоводхоза» к объекту.

Дозвониться до «Башмелиоводхоза» вчера не удалось.

Суд обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований, полагает партнер практики «Недвижимость и строительство» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнецов. «Полагаем, что действия по выносу трубопровода едва ли будут возложены на застройщика, поскольку все необходимые разрешения и согласования да строительства были получены»,— пояснил эксперт.

Идэль Гумеров