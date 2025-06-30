Житель Чувашии получил 10 лет за убийство 90-летней соседки

В Чувашии 64-летний житель деревни Чагаси Канашского округа приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство 90-летней соседки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что 1 апреля 2025 года в ходе ссоры, возникшей на почве давних неприязненных отношений, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес пожилой женщине множество ударов лопатой по голове и другим частям тела. От полученных травм потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.

Суд признал обвиняемого виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддерживала Канашская межрайонная прокуратура.

Анар Зейналов