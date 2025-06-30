Прибыль саудовского суверенного фонда за год упала на 60%

По итогам 2024 года чистая прибыль саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) сократилась на 60%, составив 25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд). Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы, поданные PIF на Лондонскую фондовую биржу. Активы под управлением фонда в прошлом году увеличились на 18%, достигнув 4,3 трлн риалов ($1,15 трлн).

PIF активно инвестирует в компании по всему миру, а также развивает масштабные проекты в Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030, предполагающей снижение зависимости местной экономики от добычи нефти и развитие в стране туризма, технологического сектора и других отраслей. В частности, PIF участвует в развитии особой промышленной и технологической зоны на границе с Египтом и Иорданией NEOM.

По мнению старшего экономиста банка Abu Dhabi Commercial Bank Моники Малик, негативное влияние на показатели фонда мог оказать рост стоимости таких проектов. Как отмечает Reuters, другими причинами снижения прибыли могут быть сохраняющиеся высокие ставки по кредитам и инфляция.

Яна Рождественская