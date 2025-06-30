В Марий Эл женщина предстанет перед судом за применение силы к полицейскому

Следственный комитет по Марий Эл завершил расследование дела против женщины, которая применила физическую силу к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительным следствием установлено: 18 апреля 2025 года в поселке Килемары полицейские приехали по вызову о повреждении имущества и обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь скрыться, она применила физическую силу против одного из сотрудников.

Женщине предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Анар Зейналов