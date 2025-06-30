По факту избиения рыбинских рыбаков возбуждены дела

В Рыбинске полиция возбудила уголовные дела по статье «Побои» из-за нападения на двух рыбаков. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки полицейские выяснили, что рыбаки 79 и 65 лет приехали на машине на берег Волги. Там между рыбаками и подозреваемым, который отдыхал со своей семьей, возник конфликт, в результате чего последний нанес пенсионерам побои. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее на произошедшее обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, поручивший возбудить дело.

Алла Чижова