Еще два проекта на 3,6 млрд рублей одобрили для реализации в ОЭЗ «Кулибин

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» (г. Дзержинск Нижегородской области) поддержал заявки еще на два проекта общей стоимостью 3,9 млрд руб. Об этом сообщили в региональном правительстве 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Атоммашдеталь» намерено за 2,6 млрд руб. построить завод полного цикла по изготовлению трубопроводных систем для атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. На производстве запланировано 85 рабочих мест.

ООО «СПК Структура» за 1 млрд руб. хочет создать производство вантовых систем, металлических и шаростержневых конструкций, а также «ETFE подушек» — надувных кровельных систем. На предприятии планируются создать 39 рабочих мест.

Всего на конец июня 2025 года экспертный совет одобрил реализацию в ОЭЗ «Кулибин» 43 проектов на 129 млрд руб.

Галина Шамберина