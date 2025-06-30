Пострадавшего от пассажира в Шереметьево мальчика вывели из комы

Ребенок, которого бросил на пол пассажир в аэропорту Шереметьево, начал самостоятельно дышать. Он фиксирует взгляд и узнает отца. Об этом рассказала главный врач ДКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«Мы ребенка экстубировали, то есть сейчас мальчик дышит сам на высоком потоке кислорода, на поддержке кислорода. Он двигает руками и ногами. Он фиксирует взгляд, он папу узнает. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать. Получает он всю необходимую базисную терапию, потихонечку начнем кормить»,— рассказала госпожа Шаповаленко. Видео с ее обращением публикует пресс-служба медучреждения.

Утром в подмосковном минздраве сообщали, что состояние ребенка все еще тяжелое, но имеет положительную динамику.

23 июня СМИ распространили видео, на котором мужчина в зоне прилета Шереметьево хватает ребенка и с силой бросает на пол. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый — Владимир Витиков — арестован Химкинским судом Московской области до 24 августа. На заседании он признал вину и заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. По версии следствия, в Шереметьево мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Полина Мотызлевская