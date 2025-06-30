Энергию потратят на долги

Группа компаний «Мечел», владеющая Челябинским металлургическим комбинатом, рассматривает продажу двух энергетических активов — ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». Эти предприятия — крупнейшие поставщики электроэнергии и тепла на территории Кемеровской области. О продаже генеральный директор «Мечела» Олег Коржов заявил на фоне новостей об убытках компании и отказе от выплаты дивидендов. По мнению экспертов, реализация энергетических активов позволит незначительно снизить долговую нагрузку группы компаний. Предприятия могут выкупить промышленные холдинги, государственные структуры и другие организации, однако продажа может затянуться на несколько месяцев, считают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мечел» в 2025 году столкнулся с долгами за газ, снижением добычи угля и убытками

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ «Мечел» в 2025 году столкнулся с долгами за газ, снижением добычи угля и убытками

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Горнодобывающая и металлургическая группа компаний «Мечел» рассматривает продажу активов двух энергетических предприятий — ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ПАО «Южно-Кузбасская государственная районная электростанция». Об этом журналистам заявил генеральный директор холдинга Олег Коржов, сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что есть активы, которые, если выводить из группы, существенно не повлияют на денежный поток и на операционную деятельность. Например, это “Кузбассэнергосбыт”, Южно-Кузбасская ГРЭС. У нас есть маленький завод — Вяртсильский метизный завод, тоже сильно не пострадаем, ЮУНК (Южно-Уральский никелевый комбинат.— ”Ъ-Южный Урал”) тоже на сегодняшний день рассматриваем, “Москокс” — потенциально да, если будет интересная цена»,— цитирует слова Олега Коржова агентство ТАСС.

“Ъ-Южный Урал” направил запрос в пресс-службу «Мечела» с просьбой прокомментировать информацию о продаже активов. На момент публикации материала ответ не поступил.

«Кузбассэнергосбыт» — один из крупнейших поставщиков электроэнергии на территории Кемеровской области. Компания создана в 2006 году в качестве правопреемника реорганизованного «Кузбассэнерго». В тот же период «Кузбассэнергосбыт» получил статус гарантирующего поставщика. Предприятие поставляет электричество в жилые дома, промышленные предприятия, объекты социальной инфраструктуры, коммерческие организации и сектор ЖКХ. В 2024 году «Кузбассэнергосбыт» поставил 8,3 млрд кВт•ч электроэнергии, а также установил 36 тыс. приборов учета.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», генеральный директор «Кузбассэнергосбыта» — Леонид Петров. В 2024 году выручка компании от продаж составила более 33,9 млрд руб., чистая прибыль — 338,7 млн руб. По данным на декабрь 2021 года, на предприятии работают 1136 человек.

Южно-Кузбасская ГРЭС (ЮК ГРЭС) находится в Калтане Кемеровской области. Ее ввели в эксплуатацию в 1951 году. Это первая в Сибири электростанция, на которой начали осваивать отечественное оборудование на высоких параметрах пара. Установленная тепловая мощность Южно-Кузбасской ГРЭС — 581 Гкал/ч, а электрическая — 554 МВт. На электростанции работают около 900 сотрудников. ЮК ГРЭС обеспечивает горячей водой и теплом города Калтан, Осинники, Междуреченск и Мыски Кемеровской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», электростанцией управляет ООО «Мечел-Энерго» (зарегистрировано в Челябинске, ЮК ГРЭС вошла в состав в 2007 году). В 2024 году ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» получило выручку от продаж более 3,1 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб. Компания получает убытки от продаж с 2016 года.

Группа компаний «Мечел» в 2025 году столкнулась с долгами за газ, снижением добычи угля и убытками по итогам 2024-го. На прошедшем 27 июня собрании акционеров было решено не выплачивать дивиденды по всем категориям акций из-за полученных убытков, говорится на портале раскрытия корпоративной информации.

В опубликованных финансовых результатах «Мечела» за 2024 год сообщалось, что консолидированная выручка группы компаний составила 387,5 млрд руб., снизившись на 5% в сравнении с 2023 годом. Чистый убыток — 37,1 млрд руб. против прибыли 22,3 млрд руб. за предыдущий год. «Мечел» объяснил негативные финансовые показатели введенными санкциями США, повышением ключевой ставки РФ и платежей по кредитам. В конце мая компания также заявила о снижении добычи угля на 27% в первом квартале 2025-го по сравнению с предыдущим кварталом 2024 года.

Самое крупное предприятие группы компаний «Мечел» — Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК»). Он интегрирован в работу многих других организаций и является флагманом металлургического производства холдинга.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что планы «Мечела» о продаже непрофильных энергоактивов вписываются в «контекст текущего кризиса угольной отрасли и неустойчивого финансового состояния самой компании».

«“Кузбассэнергосбыт” является крупнейшей энергосбытовой организацией Кемеровской области, работающей в статусе гарантирующего поставщика и обслуживающей более 90% потребителей. Концептуально такие стратегически важные активы в первую очередь могут заинтересовать крупные энергетические холдинги, которые имеют опыт управления региональными энергосбытовыми компаниями и электростанциями. Также покупателями могут выступить частные инвестиционные фонды, специализирующиеся на инфраструктурных активах, или промышленные группы, которым необходимо обеспечить энергетическую безопасность своих предприятий в регионе»,— подчеркнул эксперт.

По мнению Дмитрия Жарского, востребованность таких активов сейчас умеренная. «Несмотря на очевидные преимущества той же Южно-Кузбасской ГРЭС, которая имеет потенциал покрытия базисных нагрузок всей Кузбасской энергосистемы, текущая рыночная конъюнктура не может в полной мере способствовать высокому спросу. Можно предположить, что поиск покупателя затянется на несколько месяцев»,— отметил эксперт. По его словам, стоимость одного из активов может составлять 15–50 млрд руб.

«Продав эти активы, “Мечел” может частично улучшить свое финансовое состояние. При оптимистичном сценарии компания снизит долговую нагрузку. Однако кардинально это не изменит ее тяжелое положение. Такой шаг, скорее всего, даст временную передышку, но не решит структурных проблем»,— заключил Дмитрий Жарский.

Аналитик финансовой группы «Финам» Гордей Смирнов считает, что оценочная стоимость «Кузбассэнергосбыта» может составлять 1,7–2 млрд руб. «В качестве ориентира можно привести сделку начала 2024 года, когда “Интер РАО” приобрела “Екатеринбургэнергосбыт” и “Псковэнергосбыт” за 5,6 млрд руб. Не исключено, что при определении стоимости “Кузбассэнергосбыта” будут использоваться сопоставимые мультипликаторы из недавних сделок»,— отметил Гордей Смирнов.

Ольга Воробьева