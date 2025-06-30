Путин призвал к 2030 году повысить уровень жизни в новых российских регионах

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны достичь среднероссийского уровня жизни по всем показателям к 2030 году. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов России.

Для этого, по словам президента, необходимо заново построить или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта. Также важно обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, подчеркнул господин Путин.

Среди не менее значимых аспектов глава государства обозначил создание новых рабочих мест и поддержание достойных зарплат. «В программе предусмотрено порядка 300 мероприятий. Сейчас по всем направлениям ведется ритмичная, планомерная работа»,— уточнил Владимир Путин.