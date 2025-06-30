Школьников Удмуртии научат конструировать и программировать БПЛА

Школьники Удмуртии, начиная с 8 класса, смогут пройти обучение по конструированию и программированию беспилотников в рамках проекта «Школа БАС-компетенций», сообщает пресс-служба ГК «Беспилотные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, vk Фото: Александр Бречалов, vk

Проект реализуется совместно с региональным минобрнауки и УдГУ на базе ижевских школ №№ 25, 41, 45, 88 и сарапульского лицея №18. Количество мест ограничено — 100 для школьников Ижевска и 25 для Сарапула. Предусмотрен конкурсный отбор. По окончании программы выпускники получат свидетельство установленного образца «Оператор беспилотных авиационных систем».