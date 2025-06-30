В Балтасинском районе на роднике утонул 25-летний мужчина

В Балтасинском районе Татарстана спасатели извлекли из родника тело 25-летнего мужчины, который утонул во время купания в необорудованном месте. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Происшествие произошло на роднике Киндер-Куль вблизи деревни Нижний Шубан. Спасатели обнаружили тело погибшего в 10 метрах от берега на глубине 2,5 метра и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Предварительной причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Анар Зейналов