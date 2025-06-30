В ГД раскритиковали регистрацию товарного знака «Чебубу» «Союзмультфильмом»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая раскритиковала решение киностудии «Союзмультфильм» зарегистрировать товарный знак «Чебубу» по аналогии с популярными игрушками лабубу. По словам госпожи Буцкой, России «негоже подстраиваться под мировые тренды», нужно придумывать собственные позитивные образы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм

«Я считаю, что это не совсем то направление, в котором мы должны работать. Ведь нам говорят: не импортозамещение, а импортонезависимость. Вот это должно быть у нас на уровне сознания. Не восхититься тем, кто уже что-то сделал, и повторить, а делать что-то свое, чем будет восхищаться весь мир. Вот наша задача»,— сказала депутат в беседе с ТАСС.

«Союзмультфильм» пояснил «РИА Новости», что решение о регистрации товарного знака было принято, чтобы «защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями». «Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов»,— заключили там.

Киностудия подала заявку на товарный знак «Чебубу» в Роспатент 27 июня. Из заявки следует, что под товарным знаком студия планирует продавать в том числе косметику, детские товары, музыкальные инструменты и канцелярские принадлежности. Всего в документе указано 45 видов товаров.

Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Игрушки впервые представили еще в 2015 году. Но в апреле 2024 года они снова обрели популярность после того, как участница K-pop-группы Blackpink Лиса была замечена с брелоком в виде лабубу на сумке. В мае россияне потратили на покупку этих игрушек на маркетплейсах 2 млн руб.

Полина Мотызлевская