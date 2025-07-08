Урал собирает данные

Рост объема информации и цифровизация бизнеса привели к стремительному развитию систем управления базами данных (СУБД). Свердловские компании активно используют их для решения корпоративных задач, взаимодействия с клиентами и разработки новых продуктов. Эксперты отмечают высокий уровень адаптации рынка СУБД к новым экономическим реалиям, хотя дефицит кадров, сложности с масштабируемостью, отказоустойчивостью и производительностью решений все-таки сдерживают развитие сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цифровизация и автоматизация рабочих процессов во всех сферах экономики закономерно стимулирует рост популярности решений в сфере СУБД (системы управления базами данных). Так, мобильный оператор T2 уже несколько лет подряд фиксирует двукратный рост спроса на услуги Big Data. В частности, на Урале в 2024 году спрос на сервисы T2, интегрированные с Big Data, вырос в два раза. По словам FinTech and DeFi предпринимателя, разработчика и аналитика WEB3Bureau Александра Вайса, уральские компании используют базы данных не только для хранения информации, но и для прогнозирования спроса, оптимизации логистики и персонализированного маркетинга. Например, екатеринбургская сеть магазинов «УралФуд» внедрила PostgreSQL для анализа покупок 500 тыс. клиентов, что увеличило средний чек на 15% за счет точечных акций. А такие уральские IT-компании, как «СКБ Контур» и Naumen, предлагают решения на базе российских СУБД (Postgres Pro, Tarantool), адаптированные под специфику местного бизнеса.

«Сейчас все больше компаний переходят от разговоров о том, что работа с данными и принятие решений на основе данных несет большую ценность, к активным действиям. Главными изменениями и тенденциями являются: увеличение объема обрабатываемых данных, повышение доверия к данным, увеличение количества пользователей, запрос на рост скорости поставки и обновления, появление генеративного искусственного интеллекта»,— пояснил старший проджект-менеджер аудиторской компании Kept Александр Галайдюк. По данным компании, на рынке наибольшим спросом пользуются новые архитектуры платформ данных и услуги в направлении Data Governance. Причем компании отдают предпочтения решениям, которые обеспечивают бесконечную масштабируемость, обработку потоковых данных, децентрализованную ответственность, а также используют ИИ и инновационные подходы к управлению данными.

СУБД на связи

Активные пользователи систем управления базами данных — мобильные операторы. В пресс-службе оператора «Мегафон» рассказали, что системы управления Big Data используются как внутри компании, так и в качестве сервисов для корпоративных клиентов. Среди таких услуг: рекламные сервисы, цифровой туризм, геоаналитика, мониторинг окружающей среды, аналитика маркетплейсов, сервисы защиты от киберугроз и другие. Помимо этого, СУБД в компании используют для персонализации предложений для клиентов — система изучает массив обезличенных данных, из которых затем создаются персональные продукты. Big Data также используются в обучении и управлении персоналом: например, в коммуникациях между сотрудниками и HR-департаментом помогает робот МегаКоллега.

Мобильный оператор Т2 постоянно обрабатывает деперсонализированную информацию клиентов для улучшения предложений. Благодаря этому значительно вырос интерес к сервису «SMS-Таргет», который позволяет бизнесу отправлять персонализированные сообщения конкретной аудитории, и сервису «HR-Таргет», который также помогает отправлять персонифицированные сообщения, но не об акциях или открытиях новых точек, а о новых вакансиях.

«Кроме того, все решения о необходимости строить новые базовые станции принимаются с учетом расчетов специалистов Big Data. Расчеты также применяются при выборе расположения для розничных точек Т2, чтобы запустить объекты в наиболее трафиковых и удобных для абонентов локациях, и при управлении емкостью сети. Этот сервис позволяет на основе предиктивной аналитики находить потенциальные узкие места и расширять емкость сети там, где это необходимо. Такой подход позволяет увеличить эффективность инвестиций в инфраструктуру и предоставить клиентам качественный сервис и высокую скорость мобильного интернета»,— рассказала руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» T2 Татьяна Филиппова.

Директор IT-компании ArtSoft Виталий Шагивалеев отметил, что собственные СУБД, специализированные под корпоративные задачи, используют торговые сети, например «Монетка», и такие крупные операторы документооборота, как «СКБ Контур» и «Тензор».

Подобные системы востребованы и в государственном или муниципальном управлении. Например, администрация Екатеринбурга использует СУБД в работе единой геоинформационной системы — интерактивной карты с разными информационными слоями. Ее пользователи могут увидеть реестр проектов КРТ, градостроительную документацию, сведения о постановке домов на учет и данные из ЕГРН. Карта работает на базе PostgreSQL — системе с открытым исходным кодом.

Рынок выехал на отечественном

Опрошенные Review эксперты подтвердили, что после ухода зарубежных решений, таких как Microsoft и Oracle, российский рынок СУБД столкнулся со сложностями. «Драйвером изменений стали системообразующие предприятия, импортозамещение технологий в которых стало стратегией роста как для самих компаний, так и для всего государства,— пояснил Александр Галайдюк.— При этом у импортозамещения СУБД в России есть ряд особенностей. В частности, успели появиться новые решения от российских разработчиков программного обеспечения, а фокус сместился с дорогостоящих проприетарных платформ управления и обработки данных в сторону современных подходов к выбору решений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня компании стремятся уйти из облачных дата-центров в собственные на «железе»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сегодня компании стремятся уйти из облачных дата-центров в собственные на «железе»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам технического директора «СКБ Контур» Артема Прескарьяна, на фоне ухода крупных иностранных поставщиков IT-продуктов российский бизнес стал активно переходить на open-source («открытый исходный код») решения для работы с данными. «Компании стараются уйти от монолитных, жестко связанных между собой систем, к более гибким архитектурам. Наблюдается рост интереса к построению хранилищ данных по методологии Data Vault, особенно среди компаний с высоким объемом транзакционных данных и сложными связями между сущностями. Еще одна тенденция — уход из облачных дата-центров в собственные на “железе”»,— добавил он.

Компании все чаще выбирают российские СУБД, в частности Postgres Pro и Tantor, отметил технический директор BPMSoft Алексей Гришин. По его словам, спросом пользуются утилиты, позволяющие переносить данные на них из MS SQL без необходимости вносить значительные изменения в существующие решения. В Kept добавили, российские IT-консультанты активно разрабатывают услуги, которые соответствуют запросам рынка. В частности IT-стратегии, стратегии по управлению данными, расчет экономического эффекта, выбор и внедрение технологий, обучение новым технологиям, решение бизнес-задач с использованием этих технологий.

«Запросы действительно изменились. Если раньше было “дайте нам, как у всех” (решения SAP или Oracle), то сейчас “сделайте так, чтобы работало и было недорого”. Мы наблюдаем активную миграцию: вместо SAP — 1С с доработками, вместо Tableau — Power BI и Yandex DataLens, вместо зарубежных облачных сервисов — “СберОблако” или “Яндекс.Облако”. Бизнес тратит намного больше на переезд на отечественные решения, но зато получает более гибкие системы»,— подчеркнул директор по информационным технологиям финтех-компании MoneyCat Александр Мезенцев.

Однако, как уточнил Виталий Шагивалеев, зарубежные решения ушли не полностью — продукты Microsoft для баз данных все еще можно приобрести неофициально через посреднические компании, хоть это и стало в полтора-два раза дороже. А разработанный в США сервис Postgre имеет открытый код и распространяется бесплатно, поэтому «в принципе не мог уйти из России», интеграцию с ним поддерживает компания 1С.

IT-решения не поддаются вызовам

Среди главных проблем рынка СУБД эксперты и участники назвали нехватку квалифицированных кадров. В первую очередь это касается специалистов с опытом построения хранилищ на базе open-source решений и тех, кто на практике решал задачи, связанные с обработкой больших объемов данных и поддержкой значительного количества пользователей. Виталий Шагивалеев отметил, что в вузах на профильных специальностях не дают навыков, которые на самом деле востребованы и актуальны в сфере, в результате чего выпускникам зачастую требуется дообучение. Алексей Гришин выделил и положительные стороны: присутствие российских вендоров на рынке обеспечивает оперативную поддержку, регулярное обновление систем безопасности и соответствие требованиям государственных регуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран дефицит кадров, сложности с масштабируемостью, отказоустойчивостью и производительностью решений сдерживают развитие СУБД

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ дефицит кадров, сложности с масштабируемостью, отказоустойчивостью и производительностью решений сдерживают развитие СУБД

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперт по финансам и информационным технологиям екатеринбургской компании «Бизнес-архитектура» Александр Гончаров среди основных сложностей рынка СУБД отметил проблемы, связанные с масштабируемостью и производительностью решений, а также отказоустойчивостью. «Разнообразие используемых данных поднимает вопросы интеграции разных СУБД между собой и с информационными системами контрагентов бизнеса, а также усложнения самих систем. Проблем добавляют возрастающие киберугрозы, требующие дополнительных расходов на обеспечение безопасности. Все вышеперечисленное повышает требования к квалификации IT-специалистов, обслуживающих и развивающих СУБД»,— пояснил он.

По мнению эксперта, при развитии рынка будут превалировать следующие тенденции: улучшение безопасности и конфиденциальности, рост использования облачных решений, развитие мультимодальных СУБД, появление множества специализированных систем, направленных на решение узких задач по управлению данными, а также продолжение интеграции с ИИ. «Именно искусственный интеллект может стать основой для создания систем самообслуживания, которые позволяют пользователям самостоятельно решать возникшие у них проблемы. Простейшие примеры таких решений — чат-боты в приложениях»,— отметил Артем Прескарьян, добавив, что в будущем «человеческий язык» станет основным способом обращения к СУБД.

Однако эксперты советуют не спешить с внедрением новых IT-решений. «Разбираться и внедрять все технологии разом совсем необязательно, если компания не видит в этом потребности. Мы рекомендуем внедрять решения постепенно с учетом соответствия текущему уровню зрелости и потенциальным целям и задачам, которые стоят перед вашей компанией»,— заключил Александр Галайдюк.

Анна Капустина