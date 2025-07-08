После рекордного по объемам введенного жилья 2023 года в строительной отрасли наблюдается закономерное замедление. Однако спрос на стройматериалы не снижается. Екатеринбургский строительный холдинг «Атомстройкомплекс» готовится к открытию двух новых заводов в этом году. Что сохраняет спрос на строительные материалы, как собственные заводы помогают развивать бизнес и какой экспортный потенциал у уральской продукции, рассказал глава ГК «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

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Review: Как вы оцениваете состояние уральского рынка стройматериалов?

Валерий Ананьев: Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что была лет 20 назад, то можно сказать, что мы находимся в раю. На заре «Атомстройкомплекса» мы привозили утеплитель из Восточной Европы, в области не было ни качественных стеновых блоков, ни облицовочного кирпича. Сегодня нам доступно все, что нужно, причем высокого качества и по конкурентным ценам, потому что по большинству материалов нет монополистов. А если вдруг возникает дефицит или нехватка, то рынок быстро реагирует и удовлетворяет запрос. Так, увидев потенциал рынков твинблока и утеплителя, мы приступили к строительству новых производственных линий. Поэтому едва ли кто из строителей может пожаловаться на системную нехватку каких-либо материалов.

Порой сложности возникают по отделочным материалам и оборудованию, которые в основном поступают к нам импортным путем — на логистику влияет политическая и экономическая ситуация. Нам, например, пришлось менять поставщиков кондиционеров и насосов. Но и здесь все преодолимо и преодолено. Когда-то мы очень осторожно относились к китайским лифтам, имея опыт эксплуатации китайских грузо-пассажирских подъемников, которые, несмотря на внешнее сходство со скандинавскими, приходилось «дорабатывать». Сегодня китайские лифты очень высокого качества, потребители довольны. Это касается и многих других импортных позиций — производители отвечают на запросы рынка, надежность продукции растет, потребительские характеристики становятся лучше.

R.: Строительный рынок находится в стагнации, многие девелоперы замедляют процессы вывода на рынок новых объектов. В связи с этим будет ли спрос на строительные материалы?

В.А.: Прежде всего хочу сказать, что ситуация на рынке строительства МКД изменится. За спадом традиционно последует рост спроса на качественное жилье, а значит, и объемы строительства увеличатся. К этому нужно быть готовыми.

Но, помимо строительства жилья, в регионе активными темпами возводятся объекты социальной инфраструктуры. Только «Атомстройкомплекс» за 2023–2024 годы ввел в эксплуатацию свыше 200 тыс. кв. м недвижимости социального назначения — медицинские, спортивные и образовательные объекты, в частности большие современные школы, построенные в рамках ГЧП.

Свердловская область успешно получает федеральное финансирование на благоустройство территорий и строительство таких важных инфраструктурных объектов, как Дворец водных видов спорта, кампус УрФУ, Уральский губернаторский лицей и другие. Работы в рамках госконтрактов требуют строгого соблюдения сроков поставок материалов и гарантии их качества.

R.: В этом году вы готовитесь к открытию двух новых заводов. Что это за предприятия?

В.А.: Первый — завод по выпуску газоблоков под хорошо известной на уральском рынке торговой маркой «Теплит». Проект находится на завершающей стадии — сейчас там ведутся пусконаладочные работы. В структуре «Атома» это будет уже третий завод по выпуску газоблоков, два других работают в Березовском и Рефтинском. Важно, что для производства газобетона в качестве сырья используется зола уноса Рефтинской ГРЭС, что вносит значительный вклад в экологическое благополучие региона. С запуском третьего завода объем переработки золы уноса составит порядка 400 тыс. т в год.

Производственная площадка находится в индустриальном парке «Габиевском» в Сысерти, где уже работают два наших завода по выпуску извести и цемента, имеющие общую сырьевую базу. Появление третьего высокотехнологичного экопроизводства открывает новые перспективы для развития индустриального парка. В будущем мы сможем производить здесь новые виды продукции, например армированные изделия (перемычки), а также стеновые панели. Это расширит сферу применения газобетона, сократит сроки возведения объектов ИЖС. Общий объем выпуска твинблоков на всех заводах «Атомстройкомплекса» вырастет до 1 млн кубометров в год. Это позволит значительно расширить рынки сбыта. Так, уже заключены партнерские соглашения с дистрибьюторами в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, а через федеральные торговые сети планируется выйти на рынки Казахстана и Татарстана.

Второй проект находится в Богдановиче. Там при финансовой и экспертной поддержке Фонда развития промышленности завершается строительство новой линии по выпуску минераловатного утеплителя. На площадке построена новая печь, установлено прогрессивное оборудование, которое не просто увеличит объемы выпуска утеплителя, но и улучшит его потребительские свойства, такие как долговечность, пожарная безопасность и энергоэффективность. Мощность предприятия вырастет более чем вдвое — до 70 тыс. т теплоизоляции в год. Мы сможем не ограничивать дистрибуцию только российским рынком и усилить позиции в Средней Азии и Восточной Европе.

R.: Почему вы решились строить заводы в период нестабильности?

В.А.: Ключевая задача, которую мы сегодня решаем путем развития производства,— это повышение технологичности строительного процесса. С прошлого века сохраняется стереотип, что стройка — это грязно и физически тяжело. Однако, развивая производства стройматериалов, перенося в заводские цеха самые сложные виды работ, мы делаем стройку высокотехнологичной, менее трудоемкой, повышаем ее эффективность.

Этот процесс идет параллельно с развитием TIM-проектирования и цифровой трансформации предприятия. Например, мы давно не вяжем арматурные каркасы на стройплощадке, а свариваем их на заводе «Берит» в Березовском, где недавно установили новый станок с высокой производительностью. На этом же заводе изготавливаются самые сложные части зданий — лестничные марши, лифтовые узлы, железобетонные трибуны. Заказать бетон на стройплощадку в нашем холдинге не сложнее, чем вызвать такси,— заказ оформляется через приложение, в котором можно отслеживать движение миксера.

R.: Насколько уникально то, что девелопер в своих активах имеет заводы по производству стройматериалов? Как это помогает вести бизнес?

В.А.: Компания полного цикла, которая контролирует процесс строительства на всех этапах — от проектирования и выпуска стройматериалов до строительства и эксплуатации,— это, конечно, достаточно уникальная история. Но изначально это не было спланированным стратегическим шагом. Просто в 1990-е в Свердловской области не было качественных материалов, нам было проще начать самим их выпускать, чтобы обеспечивать стройку стратегической продукцией и быть уверенными в том, что она соответствует всем необходимым параметрам.

Сегодня в структуре холдинга 12 предприятий, которые отвечают за все этапы производственной цепочки и позволяют выстроить рабочие процессы наиболее эффективно и слаженно. Мы сами эксплуатируем построенные здания и видим, как работают на практике те или иные проектные решения, и корректируем их, чтобы сделать еще надежнее, удобнее, долговечнее, целесообразнее с экономической точки зрения.

Наш проектный институт в связке с производственным блоком разрабатывает не просто новые типоразмеры материалов, а типовые инженерные узлы, обеспечивая, с одной стороны, узнаваемый архитектурный стиль, с другой — надежные, проверенные конструкции, удобные и в сборке, и в эксплуатации. В свое время выпуск газоблоков с высокими теплоизоляционными свойствами позволил отказаться от утеплителя в кладке наружных стен и перейти к более прогрессивной, простой в исполнении и надежной двуслойной кладке. Производство панелей несъемной опалубки позволило быстро строить детские садики — буквально собирать их на стройплощадке как конструктор, обеспечивая комфортную среду в жилых районах и доступность инфраструктуры.

R.: Какое значение для региона имеет развитие строительных производств?

В.А.: Наличие эффективного производства стройматериалов является фактором устойчивости строительной отрасли региона и драйвером ее развития. Оно увеличивает экспортный потенциал региона, дает качественные рабочие места, способствует развитию бизнеса и смежных отраслей, позволяет реализовывать строительные проекты, имеющие важное социальное и стратегическое значение.

В среднем порядка 30% продукции использует сам холдинг, остальное реализуется на открытом рынке, поставляется большинству строительных компаний Екатеринбурга и Свердловской области. В числе потребителей не только строительная отрасль. Так, выпускаемая нашим заводом негашеная известь применяется в металлургии. Сейчас строим дополнительные силосы на цементном заводе. Завершить работы планируем в первом полугодии 2026 года. Увеличение площадей для хранения цемента позволит расширить номенклатуру продукции: рассматриваем варианты производства добавочных цементов либо тампонажных цементов для нефтесервисных компаний и производителей специальных тампонажных материалов.

Беседовала Анастасия Реутова