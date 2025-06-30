В ХМАО выросла заболеваемость туляремией, переносимой комарами

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зафиксирован рост заболеваемости туляремией, природно-очаговой зоонозной инфекцией, которую переносят грызуны и комары, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024 году в ХМАО зарегистрировано 58 случаев туляремии, в то время как в 2023 году случаев заболевания не было, а в 2022 году было зафиксировано три случая на Южно-Приобском месторождении Ханты-Мансийского района. Заболеваемость в 2024 году фиксировалась преимущественно среди населения Ханты-Мансийска в летне-осенний период.

Исследования показали высокую активность природного очага туляремии в регионе. Возбудитель туляремии был обнаружен в 26,74% исследованных проб материала от мелких млекопитающих, в 76,63% пулов комаров и 49,27% проб воды из открытых водоемов.

В связи с этим главным государственным санитарным врачом по ХМАО-Югре было принято постановление о введении обязательной иммунизации против туляремии для населения старше 7 лет в ряде районов и для профессиональных групп риска, выполняющих работы, связанные с контактом с грызунами и комарами.

Полина Щуцкая