Облизбирком заверил список кандидатов от «Единой России» на выборы в Оренбуржье
Избирательная комиссия Оренбургской области заверила список кандидатов в депутаты Оренбургского городского Совета по одномандатным избирательным округам, выдвинутых реготделением «Единой России». Решение принято на заседании 30 июня. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
В список вошли 20 кандидатов, по одному на каждый избирательный округ. Теперь они могут подать необходимые документы в окружные комиссии.
На данный момент документы на выдвижение подали 17 кандидатов. Информация о кандидатах и избирательных объединениях доступна на сайте Избирательной комиссии Оренбургской области в разделе «Выборы и референдумы».