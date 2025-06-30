Облизбирком заверил список кандидатов от «Единой России» на выборы в Оренбуржье

Избирательная комиссия Оренбургской области заверила список кандидатов в депутаты Оренбургского городского Совета по одномандатным избирательным округам, выдвинутых реготделением «Единой России». Решение принято на заседании 30 июня. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

В список вошли 20 кандидатов, по одному на каждый избирательный округ. Теперь они могут подать необходимые документы в окружные комиссии.

На данный момент документы на выдвижение подали 17 кандидатов. Информация о кандидатах и избирательных объединениях доступна на сайте Избирательной комиссии Оренбургской области в разделе «Выборы и референдумы».

Георгий Портнов