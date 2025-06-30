В колонии Каменска-Уральского пресекли организацию азартных игр

СКР завершил расследование уголовного дела об организации азартных игр в исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, один из осужденных с января 2023 по август 2024 года использовал нежилое помещение колонии для азартных игр с использованием карт и фишек. В качестве ставок принимались табачные изделия.

Разоблачили незаконную деятельность сотрудники колонии. В отношении организатора азартных игр было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны), санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

Как рассказали в СКР, на допросе обвиняемый признал вину и сообщил, что в карты он больше не играет.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Екатерина Кирксова