Мемориальный комплекс в Липецке отремонтирует местный бизнесмен за 112 млн

Подряд на капитальный ремонт мемориального комплекса на площади Героев в Липецке получил местный индивидуальный предприниматель Владимир Пальчиков. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Бизнесмен снизил начальную цену в 124,9 млн до 112,4 млн руб. Контракт заключен. Источник финансирования — городской бюджет.

Предпринимателю предстоит до 22 декабря восстановить мемориальные знаки, таблички и барельефы комплекса, обновить асфальтовое покрытие и тротуарную плитку и озеленить территорию.

По данным Rusprofile, ИП Владимира Пальчикова зарегистрировано в 2017 году в Липецкой области для разборки и сноса зданий. Господин Пальчиков является соучредителем в липецких ООО «ТСК» и ООО «Фасад-Комплект», специализирующихся на торговле строительными материалами и сносе зданий. Последней фирмой он также руководит.

Егор Якимов