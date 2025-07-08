Бизнес поднабрался своего

На фоне санкций и курса на технологическое лидерство рынок инжиниринговых услуг за 2023 год вырос на 14,1%. Наибольшим спросом у бизнеса пользуется реверс-инжиниринг. Но, по словам экспертов, положительная динамика рынка произошла за счет инфляции, а не объема реализованных услуг. Ежегодный прирост рынка в будущем может составлять 10–15%, однако развитие сдерживают проблемы, ставшие уже традиционными для многих отраслей: низкая доступность дешевых денег из-за высокой ключевой ставки и дефицит кадров.

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Рынок подрос под санкциями

Согласно исследованию «ГидМаркета», объем российского рынка инжиниринговых услуг в 2023 году составил 3,9 трлн руб., что на 14,1% больше, чем в 2022 году, и на 56% больше, чем в 2019 году. Однако, как уточнил основатель и генеральный директор ГК «Комплекс КАД» Дмитрий Калеев, рост произошел в основном за счет ценового фактора, а не объема реализованных услуг.

Среди факторов, стимулировавших развитие отрасли, директор по развитию сервисов инженерных систем К2Тех Роман Карпов назвал реализацию множества крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство и модернизацию производств, транспортных хабов, социальных объектов, недвижимости.

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов считает, что высокий спрос на инжиниринговые услуги обусловлен новой политикой, которая направлена на достижение технологического суверенитета и лидерства. «В условиях технологической блокады со стороны недружественных стран спрос на промышленный инжиниринг, включая обратный инжиниринг, значительно увеличивается. Это связано с необходимостью импортозамещения и создания технологически независимых решений»,— пояснил он.

По данным Минпромторга РФ, наибольшая доля инжиниринговых услуг (более 70%) приходится на нефтегазовой сектор. Спрос также формируют энергетика и тяжелая промышленность — отрасли, которые, как пояснил директор по развитию компании «Энергия Плюс» Павел Марышев, столкнулись с наиболее сильным санкционным давлением. Инжиниринговая компания «Комплекс КАД» приводит данные исследования, согласно которому в сфере машиностроения реальный объем рынка на основе изучения выручки специализированных инжиниринговых компаний и центров оценивается в 19–20 млрд руб.

Уральский рынок инжиниринговых услуг, по оценке отдела инжиниринга технопарка «Университетский», вырос втрое. «Свердловская область — один из главных индустриальных центров России, поэтому в ней также растет потребление инжиниринговых услуг, особенно в металлургии и машиностроении. Вклад региона в рынок инжиниринговых услуг оценивается на уровне 5–8% от общероссийского»,— добавил Дмитрий Калеев.

Инжиниринг наоборот

Рынок инжиниринга активно развивается и трансформируется. «Компании экспериментируют с моделями взаимодействия: одни пробуют выполнять инжиниринг in-house, поручая основные задачи штатным специалистам, другие — отдают на аутсорсинг сторонним организациям. И сказать, что какая-то из этих моделей доминирует, пока нельзя»,— отметил директор научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех» Дмитрий Богданов.

По словам исполнительного директора компании «Инжин» Владимира Игнатова, заказчики сегодня предпочитают работать в формате «единого окна», когда используется один технологический партнер для решения полного спектра задач на всех этапах проекта — от проектирования и строительства инфраструктуры до эксплуатации и сервиса. «Такой подход исключает проблемы посистемного дробления объекта, сложности координации множества подрядчиков, размытые зоны ответственности и дорогостоящие простои. Заказчик получает предсказуемое качество услуг, единую точку ответственности и стандартизированную отчетность»,— пояснил Роман Карпов. Он добавил, что еще одним трендом на рынке инжиниринговых услуг является цифровизация: «Взаимная интеграция IT-систем и умение работать с гибридной, мультивендорной инфраструктурой стали обязательным условием грамотного инжиниринга».

На фоне ухода иностранных поставщиков и усиления импортозамещения особенно востребованными стали реверс-инжиниринг, конструкторские услуги по адаптации и локализации оборудования, комплексное проектирование новых производств и линий, разработка и модернизация автоматизированных систем управления, а также внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Например, в 2022 году из 1 тыс. заявок в инжиниринговой компании «Комплекс КАД» более 50% были по реверс-инжинирингу, а в 2023–2024 годах их доля достигла уже 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке экспертов, инжиниринговыми услугами пользуются 60–70% предприятий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По оценке экспертов, инжиниринговыми услугами пользуются 60–70% предприятий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В технопарке «Университетский», помимо обратного инжиниринга, спросом пользуются услуги 3D-сканирования, высокоточных измерений крупногабаритных изделий лазерным трекером, а также 3D-печати. По словам Сергея Кортова, особое внимание, в том числе в инжиниринговом центре УрФУ, уделяется решениям с экспортным потенциалом, способным конкурировать с зарубежными аналогами в машиностроении, малотоннажной химии, фармацевтике, радиоэлектронике.

В нефтегазовой отрасли востребована разработка зрелых месторождений, хотя и реверс-инжиниринг необходим не меньше, чем два-три года назад, отмечает директор научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех» Дмитрий Богданов. «Сегодня ключевым вызовом для него является сертификация. До недавнего времени в России было много импортного оборудования, разработанного по западным стандартам. Соответственно, то, что создается в процессе обратного инжиниринга, не всегда вписывается в эти стандарты. Поэтому у бизнеса есть запрос на разработку актуальных стандартов для изделий обратного инжиниринга»,— пояснил господин Богданов.

В энергетике инжиниринговые услуги, например, помогают компаниям провести аудит энергетической системы и оптимизировать издержки. Компании часто заказывают услуги по подключению к газовым сетям, проектированию и монтажу внутренних сетей потребления. «Реверс-инжиниринг тоже пользуется большим спросом. Так, главным дефицитом отрасли стали газовые турбины, в первую очередь — средней и большой мощности. Во многом благодаря компаниям, работающим над обратным инжинирингом, удалось в удобоваримые сроки разработать собственные аналоги оборудования»,— отметил Павел Марышев.

По словам руководителя отдела развития «Пермьтехспец» Натальи Есипенко, большая часть застройщиков привлекает инжиниринговые компании: «Строительный рынок постоянно меняется: появляются новые технологии и материалы, усложняются требования заказчиков и контролирующих органов. На помощь приходят инжиниринговые компании, разделяя, а порой перенимая на себя полную ответственность. Благодаря этому работы выполняются безопасно, затраты оптимизируются, издержки минимизируются, а эффективность вложенных инвестиций повышается».

Бизнес сконцентрировался

Собеседники сходятся во мнении, что инжиниринг является одним из основных драйверов развития бизнеса и играет ключевую роль в экономике. «Полагаю, что инжиниринговыми услугами в той или иной мере пользуются порядка 60–70% предприятий среднего и крупного бизнеса»,— считает Павел Марышев.

По мнению Дмитрия Калеева, инжиниринг помогает промпредприятиям оставаться конкурентоспособными на фоне структурных изменений в экономике и вопреки санкциям недружественных стран. «Он решает задачи технического перевооружения и повышения энергоэффективности, а также ускоряет вывод продукции на рынок. А благодаря реверс-инжинирингу многие предприятия поддержали работоспособность производств и снизили зависимость от импорта»,— добавил он.

В связи с этим доля компаний, использующих инжиниринговые услуги, будет расти. «Это неизбежный процесс, связанный с переходом на автоматизированные технологии и внедрением искусственного интеллекта — общение человека и машины ведется в “цифре”, и других альтернатив нет,— пояснил начальник отдела инжиниринга технопарка “Университетский” Николай Марков.— Без грамотного инжиниринга невозможно никакое наукоемкое производство, особенно если мы говорим о пятом и шестом технологических укладах. Для работы на станках требуются цифровые модели изделий, инженерные и конструкционные расчеты быстрее и эффективнее выполнять, моделируя их на компьютере. Тот, кто долго проектирует, несет большие издержки, чем тот, кто изначально делает все в “цифре”, да еще и постоянно находится в позиции догоняющего».

По данным ЕГРЮЛ, в России зарегистрировано более 7 тыс. инжиниринговых компаний. «Более 6,2 тыс. таковые только на бумаге, а по факту не оказывают инжиниринговых услуг или не обладают компетенциями, ресурсами или структурой для их полноценного выполнения. Часто такие компании служат лишь посредниками или распределителями работ»,— отметил Дмитрий Калеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне ухода иностранных компаний с российского рынка особым спросом пользуется реверс-инжиниринг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На фоне ухода иностранных компаний с российского рынка особым спросом пользуется реверс-инжиниринг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Павла Марышева, промпредприятия порой не в состоянии собственными силами справиться с инжиниринговыми задачами, а открывать под конкретный проект штатную единицу считают хлопотным делом. «Создание собственного инжинирингового центра при производстве требует не только больших разовых инвестиций, но и не гарантирует быстрого результата. В условиях опережающего развития свободных мощностей и денег у промышленности нет, поэтому пока комплексные инженерные услуги оставят “за пределами” организационной структуры»,— пояснил господин Марышев.

Сергей Кортов с ним не согласен. «Практически все крупные промпредприятия имеют собственные конструкторские бюро, которые, по сути, выполняют функции инжиниринговых центров, но не отражаются в статистике, так как не являются отдельными юридическими лицами. Внешние инжиниринговые услуги оказывают компании, для которых это основной вид деятельности. Так, компании “Пауэр КамАЗ” и “СТМ” (“Синара — Транспортные машины”. — Review) имеют собственные компетентные конструкторские центры, но при этом частично передают заказы на аутсорсинг, в том числе УрФУ, для поиска более эффективных решений и ускорения процесса проектирования,— пояснил господин Кортов.— Тенденция к созданию специализированных инжиниринговых центров сохраняется, но в будущем возможна их специализация и формирование стратегических партнерств с крупными предприятиями и корпорациями».

Как уточнил Дмитрий Калеев, в России есть более 70 региональных инжиниринговых центров, выручка которых за 2023 год превысила 10,2 млрд руб. В Свердловской области тоже действует несколько инжиниринговых центров, в том числе при УрФУ, в технопарке «Университетский», есть и профильные компании, предоставляющие услуги для разных отраслей: от металлургии и машиностроения до электроники и телемеханики.

Так, инженерный центр УрФУ активно работает в области транспортного машиностроения, в частности в создании широкой линейки двигателей и силовых установок, химико-фармацевтический центр специализируется на малотоннажной и фармацевтической химии, а центр ядерной медицины — на разработке технологий и производстве радиофармпрепаратов. Общий объем заказов в области инжиниринга и опытного производства подразделений инновационной инфраструктуры вуза превышает 2,5 млрд руб. в год. «В условиях текущей геополитических ограничений инжиниринговые центры выполняют функцию “переводчиков”, превращая научные разработки в готовые продукты и технологии, понятные промышленным предприятиям. В то же время инжиниринг делает науку более прикладной, обеспечивая предприятиям, особенно малому и среднему бизнесу, доступ к технологическим решениям, которые они не могут разработать самостоятельно из-за отсутствия собственных исследовательских центров»,— добавил Сергей Кортов.

Отрасли не хватило денег и кадров

Развитие рынка инжиниринга сдерживают проблемы, ставшие в новых экономических условиях традиционными для многих отраслей. Главный вызов, по мнению участников рынка, связан с финансированием. «В 2025 году мы отмечаем снижение деловой активности в отечественной экономике. Многие заказчики приостанавливают инвестиционные программы, что может быть связано с высокой ключевой ставкой и дорогими “длинными” деньгами на модернизацию и техперевооружение»,— рассказал Николай Марков. По словам Романа Карпова, на развитие рынка сильно влияет неопределенность экономической конъюнктуры, волатильность ключевой ставки и курсов валют: «Это периодически приводит к замораживанию крупных инфраструктурных проектов. Заказчики предпочитают взять паузу, ожидая лучших условий инвестиционного климата».

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Второй серьезной проблемой является дефицит кадров: не хватает инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, специалистов в микроэлектронике, медицинском приборостроении. К примеру, средний срок закрытия вакансии инженера-технолога в «Комплекс КАД» не менее трех месяцев.

Среди прочих проблем участники рынка и эксперты выделяют отсутствие у компаний собственных наработок по критически важным направлениям, дефицит отечественных производителей запасных частей и комплектующих, бюрократические сложности при реализации научно-технических проектов, а также несовершенство законодательства в части конкурсных процедур, ценообразования и ответственности подрядчиков. «Очень большая часть объектов по сей момент реализуется по принципу разделенной ответственности — одни разрабатывают общие решения, вторые проектируют, третьи строят, четверные поставляют оборудование, пятые проводят пусконаладку, и так далее»,— добавил Владимир Игнатов.

Развитие на десяточку

Собеседники Review сходятся во мнении, что инжиниринг является очень перспективным направлением, которое будет активно развиваться. «Инжиниринг цифровизуется и становится неотъемлемой частью развития цифровой экономики России. В инжиниринг внедряются оптимизирующие технологии: искусственный интеллект, АСУ ТП, АСДУ. Государство участвует в институционализации отрасли — недавно запущен реестр инжиниринговых организаций на платформе ГИСП»,— отметил Роман Карпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Функции инжиниринговых центров на промышленных предприятиях выполняют входящие в их структуру конструкторские бюро

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Функции инжиниринговых центров на промышленных предприятиях выполняют входящие в их структуру конструкторские бюро

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На фоне санкций спрос на отечественный инжиниринг продолжит расти, уверен Дмитрий Богданов. Причем интересоваться услугами будут не только нефтегазовый сектор, промышленность и энергетика, но и высокотехнологичные отрасли, в том числе атомная и оборонная промышленности, беспилотная авиация. Причем Свердловская область останется важным рынком для инжиниринга, поскольку здесь находятся крупные потребители инжиниринговых услуг и сильные технические вузы, что дает дополнительные конкурентные преимущества.

Ожидается, что в 2025 году объем рынка инжиниринговых услуг в России составит 4,5–5 трлн руб. По оценкам экспертов, ежегодный прирост показателей будет в районе 10–15%, что значительно ниже потенциального спроса из-за проблем с финансированием и кадрами.

Анастасия Реутова