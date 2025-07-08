Урал ставит на Восток

На фоне глобального разворота России на Восток Свердловская область все прочнее закрепляется в статусе стратегического партнера Китая. Взаимный товарооборот устойчиво растет в стоимостном выражении, несмотря на логистические барьеры и беспрецедентное санкционное давление. IX Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге должно стать очередной вехой в углублении кооперации и поиске новых точек роста. Однако эксперты призывают не поддаваться эйфории: отношения с Пекином — это не только безграничные возможности, но и серьезные вызовы, требующие трезвого расчета и понимания долгосрочных интересов обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С прошлого года внешнеторговый оборот Свердловской области с КНР растет в цене, но не в весе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ С прошлого года внешнеторговый оборот Свердловской области с КНР растет в цене, но не в весе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Восточный вектор в цифрах

Китай сохраняет статус главного торгового партнера Свердловской области. «На его долю пришлось более 45% импорта Свердловской области в 2024 году. В структуре экспорта доля Китая ниже и приближается к 20%»,— отметил управляющий партнер компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. В Уральском таможенном управлении (УТУ) уточнили, что за январь — апрель 2025 года на долю КНР пришлось более 31% от всего внешнеторгового оборота региона как в стоимостном, так и в весовом выражении.

Причем если в 2023 году наблюдалась положительная динамика по обоим показателям (+33% по стоимости и +28% по весу), то с прошлого года наметилась другая тенденция: при росте стоимостных объемов на 5% весовые показатели снизились на 4%. Согласно данным УТУ, в первые четыре месяца 2025 года этот тренд усилился: стоимость взаимной торговли выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот вес товаров сократился на 22%. Как полагают эксперты, это может свидетельствовать о структурной перестройке торговли в пользу более дорогостоящей, высокотехнологичной и менее металлоемкой продукции. Основатель и старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло считает, что УрФО стал больше продавать в Китай и меньше закупать — экспорт вырос на 17,8%, а импорт сократился на 42,1%.

Структура товаропотоков подтверждает эту гипотезу структурной перестройки. В импорте из Китая по весу лидируют промышленное оборудование и его части, транспортные средства, пластмассы и изделия из черных металлов. Неожиданным, на первый взгляд, выглядит появление в топе семян подсолнечника, что, вероятно, отражает потребности местного агропромышленного комплекса. В обратном направлении, в Китай, Свердловская область экспортирует традиционные для себя товары: каменный уголь, древесину, черные металлы, а также продукцию АПК — семена льна, бобовые овощи и овес. «Исторически экспорт Свердловской области в Китай преимущественно состоял из металлов и изделий из них, а также продукции химической промышленности. Импорт из Китая в регион в основном представлен машиностроительной продукцией, минеральными и химическими продуктами, металлами и изделиями из них»,— добавили в представительстве Российского экспортного центра (РЭЦ) в Екатеринбурге.

Важно отметить, что с февраля 2022 года публикация детальной статистики по объемам экспорта и импорта временно приостановлена по решению правительства РФ, поэтому оперировать можно лишь относительными показателями и данными по товарным группам.

Полоса препятствий из Китая

Несмотря на позитивную динамику, путь товаров между Уралом и Китаем сопровождается рядом трудностей. Главными препятствиями, по мнению участников рынка, остаются логистика и расчеты, причем первопричины этих проблем находятся преимущественно на российской стороне.

«Проблема времени доставки — это наша проблема, наша вина, давайте откровенно говорить. Необходимость постройки серьезной, нормальной, многопутной Транссибирской магистрали была давно. У нас тут, на Урале, хороший развитый регион. Но не все знают, что из Владивостока до Екатеринбурга нет единой асфальтированной дороги, есть участки в сотни километров, где просто отсыпан щебень»,— рассказал директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин. По его словам, товарные поезда вынуждены простаивать на станциях, пропуская пассажирские составы, имеющие приоритет. «Путь из Китая в Европу через Россию по железной дороге самый короткий, меньше семи дней. По Севморпути — порядка 20 дней, через Суэцкий канал — в районе 50. Разница есть. Но мы этим преимуществом не пользуемся. А Китай к своей границе мощные железнодорожные пути уже подвел»,— добавил эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российско-Китайское ЭКСПО поможет найти баланс в торгово-экономических отношениях Урала и КНР

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Российско-Китайское ЭКСПО поможет найти баланс в торгово-экономических отношениях Урала и КНР

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Впрочем, работа в части развития транспортно-логистической инфраструктуры ведется. С 2022 года в области реализуется проект «Сухой порт». В рамках него уже действуют ТЛЦ «Уральский», контейнерный терминал C.I.T. (СиАйТи) и контейнерный терминал на станции «Екатеринбург-Товарный». В будущем планируется вторая очередь ТЛЦ «Уральский», формирование ТЛЦ «Екатеринбург», реконструкция грузового двора «Гипсовая». В 2024 году в развитие транспортно-логистических центров «Сухого порта» было вложено порядка 1 млрд руб., еще столько же планируется выделить в 2025 году. В «Infoline-Аналитике» считают, что развитие этих хабов, в первую очередь ТЛЦ «Уральский», может способствовать росту объемов внешней торговли.

Еще одна системная проблема — финансовые взаиморасчеты. Хотя на государственном уровне провозглашен переход на национальные валюты, на практике бизнес сталкивается с серьезными трудностями. «Банковская система Китая — частная. Со стороны китайского государства никаких препятствий для расчетов нет. А западники бьют конкретно, напрямую по каждому китайскому банку, который проводит операции с Россией. И, боясь наткнуться на вторичные санкции, китайские банки уходят в сторону. Своя рубашка ближе к телу»,— отметил Максим Марамыгин.

В РЭЦ подтверждают, что среди основных вызовов во внешней торговле с Китаем — санкционные риски и ограничения, вызывающие опасения у китайских партнеров: «Это вынуждает организовывать поставки и расчеты через новых контрагентов как внутри Китая, так и за его пределами. Хотя эти проблемы не являются критичными, они увеличивают сроки реализации сделок и в некоторых случаях приводят к росту дополнительных издержек».

Точка сборки

Для решения подобных проблем, налаживания прямых контактов и поиска новых точек роста и проводятся такие масштабные мероприятия, как Российско-Китайское ЭКСПО. В этом году оно пройдет с 7 по 10 июля на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Как подчеркивают организаторы, ЭКСПО не возобновляется, а проходит в непрерывном режиме с 2014 года, поочередно меняя прописку между Россией и Китаем, и уже стало ожидаемым событием в деловом календаре двух стран.

Прошлое ЭКСПО, прошедшее в Екатеринбурге в 2023 году, собрало рекордное число участников. В нем приняли участие 400 компаний. Состоявшиеся тогда переговоры способствовали появлению новых совместных инициатив. А в 2024 году делегация Свердловской области во главе с губернатором, на тот момент Евгением Куйвашевым, посетила VIII ЭКСПО в Харбине.

Ожидается, что выставка этого года и более 11 двусторонних мероприятий в ее рамках позволят увеличить не только количество, но и качество торгово-экономических связей. В деловой программе запланирован V Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, а также круглые столы по промышленной кооперации, научно-техническому сотрудничеству, городскому планированию и строительству, и отдельная сессия для молодых предпринимателей. «Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин назвал наиболее значимыми направлениями совместной работы с КНР кооперацию в сфере инвестиций и промышленности, технологическое партнерство и поставки востребованной промышленной продукции»,— отметили в департаменте информполитики региона.

Торговле прописали баланс

На фоне ухода западных компаний многие ниши российского рынка стали активно заполняться китайскими товарами. В результате чего возник вопрос: не приведет ли это к полной зависимости от Китая и затовариванию рынка. По мнению экспертов, опасения отчасти оправданы, но реальность сложнее.

«По машинам “китаизация” уже произошла. Это вполне возможно и в других нишах. Но я могу сказать, что в Китае пока еще есть определенная эйфория от захода на российский рынок. Они пока не совсем понимают, что емкость российского рынка — это не западный рынок, не Европа. Поначалу они думали, что получили бездонную бочку, в которую весь товар уйдет. Не уйдет. Сейчас начинают потихонечку приходить к пониманию, что российский рынок имеет определенные границы»,— сообщил Максим Марамыгин.

В РЭЦ смотрят в будущее с оптимизмом, полагая, что спрос будет взаимным. «Внутри России растет спрос на сырьевые товары и машиностроительную продукцию из Китая, где поставщики предлагают широкий ассортимент. В свою очередь в Китае увеличивается спрос на качественную российскую продукцию, особенно в сегментах товаров народного потребления и пищевой продукции. Можно прогнозировать, что сотрудничество между нашими странами будет и дальше раскрывать свой потенциал, демонстрируя как количественный, так и качественный рост»,— предположили в центре.

Однако Максим Марамыгин призывает к осторожности и напоминает, что Китай — прагматичный партнер, который всегда действует в своих интересах. Георгий Властопуло обращает внимание на недавнее заявление замминистра экономразвития РФ Владимира Ильичева. «По минимальным прикидкам дополнительный объем импортного товаропотока из Китая может составить $30 млрд. Замминистра отметил, что этот вызов, наверное, придется “решать через усиление инструментов торговой защиты”»,— подчеркнул господин Властопуло.

Пока же торгово-экономическое сотрудничество между странами будет расти. «Значительного падения российско-китайского товарооборота не произойдет. Однако и дальнейшего роста, аналогичного прошлогоднему, ждать не стоит»,— полагает Георгий Властопуло. Большие надежды эксперт связывает с проектом новой ветки газопровода «Сила Сибири-2», который может на годы загрузить уральские промышленные предприятия заказами.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимо найти сложный баланс между стратегической необходимостью, огромным экономическим потенциалом, инфраструктурными ограничениями и скрытыми геополитическими рисками. И предстоящее ЭКСПО должно стать не просто выставкой достижений, а важнейшей площадкой для того, чтобы этот баланс найти и укрепить.

Полина Щуцкая