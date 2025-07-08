«Там, где есть понимание, будет и процветание»

Деловые отношения между регионами Казахстана и Свердловской областью значительно укрепились. Между территориями происходит взаимовыгодный обмен инвестициями, грузами и туристами. Посол Казахстана в России Даурен Абаев рассказал о том, какие отрасли наиболее перспективны для совместного сотрудничества, чем РК может привлечь российских инвесторов и как страна планирует развивать свой туристический потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Посольства РК в РФ Фото: Пресс-служба Посольства РК в РФ

Review: Как вы оцениваете сегодняшние российско-казахстанские отношения в целом и торгово-экономические отношения со Свердловской областью в частности?

Даурен Абаев: Сложившиеся добрые отношения между Казахстаном и Россией имеют богатые глубокие корни. Наше сотрудничество называют примером стратегического партнерства и союзничества. Страны совместно работают в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и других отраслях.

По итогам 2024 года товарооборот между странами достиг $27,8 млрд. В рамках XX Форума межрегионального сотрудничества была поставлена задача увеличить объемы двусторонней торговли до $30 млрд. Считаю, что для этого стоит рассмотреть возможность активизации сотрудничества с УрФО и Свердловской областью.

Взаимодействие со Средним Уралом имеет для Северного макрорегиона Казахстана большое значение. На сегодня доля регионов РК в товарообороте Свердловской области составляет порядка 25%. Приложив совместные усилия, мы сможем расширить номенклатуру взаимной торговли.

С учетом текущих тенденций по смещению фокуса глобальной экономической активности на Восток мы располагаем всеми возможностями для усиления выстроенных годами взаимовыгодных отношений. В Казахстане есть необходимая транспортно-логистическая инфраструктура, позволяющая экспортировать производимые на Урале и в Сибири товары, которые пользуются спросом в странах Персидского залива, Индии и Китае. А Екатеринбург способен выступить логистическим хабом на транспортном коридоре «Север — Юг».

R.: Какие направления интересны для совместного освоения?

Д.А.: Сегодня особенно растет потребность в критическом сырье — мировой спрос кратно превышает предложение. Это связано с применением таких ресурсов в радиоэлектронике, атомной, машиностроительной, металлургической, химической, нефтехимической, стекольной и оборонной отраслях. Казахстан и Россия рассматривают возможность совместной разработки критически важного сырья, в том числе редкоземельных металлов. В первом квартале 2025 года в рамках геологоразведочных работ в РК было выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. Как мне известно, подтверждены разведанные запасы редких металлов в Свердловской и Челябинской областях. Все это перспективные ниши, где казахстанский бизнес совместно с российским мог бы масштабно поработать.

R.: Чем Казахстан притягателен для уральских предпринимателей с точки зрения ведения бизнеса?

Д.А.: Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, на фоне текущих экономических вызовов Казахстан сумел сохранить устойчивость к внешним потрясениям. За пять месяцев 2025 года экономика страны выросла на 6%. Наибольший вклад внесли транспорт и логистика, строительство, торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая отрасль.

Международная торговля и логистика рассматриваются как ключевые опоры долгосрочного и устойчивого экономического роста. К 2029 году будут реконструированы 11 тыс. км железнодорожных путей и проложены 5 тыс. км новых магистралей. В этом году на участке Достык — Мойынты будут запущены железнодорожные пути протяженностью 830 км, что повысит пропускную способность в пять раз. Также будет расширено нескольких приоритетных коридоров: Дарбаза — Мактаарал, Бахты — Аягоз, Мойынты — Кызылжар и Алтынколь — Жетыген. Реализация этих проектов увеличит объем транзитных грузов и скорость перевозок по железным дорогам Казахстана.

В прошлом году открыли три крупные международные автотрассы: Талдыкорган — Усть-Каменогорск, Караганда — Алматы и Актобе — Атырау — Астрахань. Таким образом, протяженность автомагистралей страны увеличилась на 1,6 тыс. км.

Для поддержки предпринимателей создан Инвестиционный штаб, который оперативно решает все вопросы инвесторов. Он способствовал решению вопросов по 137 инвестиционным проектам на сумму $70 млрд, инициировал 140 поправок в законодательство.

Внедрен специальный механизм «прокурорского фильтра» для предотвращения нарушений прав инвесторов — с этого года государственные органы не вправе проводить проверки, инициировать административные дела, подавать иски или вводить ограничения в отношении инвесторов без предварительного согласования с Генеральной прокуратурой.

Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая объединяет госуслуги для инвесторов в формате «единого окна» — от консультаций до получения разрешений. На рассмотрение Сената Парламента внесен новый Налоговый кодекс. Он предусматривает целевые преференции для инвесторов, развивающих местное производство, а также поддержку экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью.

Казахстан имеет высокий потенциал агропромышленного сектора — занимает шестое место в мире по площади сельхозугодий и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна.

R.: Чем Свердловская область интересна инвесторам Казахстана?

Д.А.: Россия входит в ТОП-5 ведущих инвесторов нашей экономики — в 2024 году российские компании вложили более $4 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $8,7 млрд. Накопленный объем инвестиций за последние 20 лет (2005–2024) — $26 млрд. На сегодня в Казахстане работает свыше 28 тыс. компаний с российским участием, почти 4 тыс. из которых открылись в прошлом году. Такая динамика стала возможной благодаря положительным тенденциям в промышленной кооперации, в рамках которой действует 171 совместный проект на сумму $48,2 млрд и с 44 тыс. новых рабочих мест.

Мы готовы поддерживать инициативы в сфере машиностроения и металлообработки, фармацевтике, деревообрабатывающей, химической промышленностях. Не меньший интерес вызывает реализуемый в области масштабный инфраструктурный проект «Сухой порт».

Серьезными инвестициями является и образование. Вузы УрФО достаточно популярны — на сегодня здесь обучается более 6,1 тыс. казахстанских студентов. Из них в Екатеринбурге — более 2 тыс. казахстанцев.

R.: Как вы оцениваете туристический потенциал обеих территорий? Как планируется развивать туротрасль Казахстана?

Д.А.: По моему убеждению, сфера туризма имеет колоссальный и пока не полностью освоенный потенциал. Казахстанцы и россияне занимают лидирующие позиции по въездному туризму. В прошлом году Россию посетило более 3,5 млн наших соотечественников, а Казахстан — около 4,5 млн россиян.

Наибольшим спросом пользуются Алматинская и Акмолинская области, где ежегодный турпоток достигает 1,5 млн человек. В Алматинском горном кластере, Мангистауской и Щучинско-Боровской курортных зонах реализуются крупные инвестпроекты по повышению туристической привлекательности.

В ходе визита Владимира Путина в Казахстан было подписано соглашение в сфере туризма, которое предусматривает совестную работу по созданию трансграничных турмаршрутов, подготовке кадров, привлечению инвестиций в сектор, а также развитию круизного судоходства и совместной маркетинговой политики.

Урал интересен своим образовательным, промышленным и медицинским туризмом. Здесь есть богатое наследие горнозаводской цивилизации. В регионе проходит много интересных и знаковых мероприятий: от международной промышленной выставки «Иннопром» до Ural Music Night. Я знаю, что казахстанские туристы интересуются религиозным туризмом, в частности приезжают в Екатеринбург на «Царские дни».

R.: Казахстан постоянно участвует в «Иннопроме». Каких итогов удалось достичь за это время? Какие ожидания от выставки в этом году?

Д.А.: Двустороннее инвестиционное взаимодействие между Казахстаном и Россией развивается благодаря ежегодным договоренностям, достигаемым в том числе в рамках «Иннопрома». За последние два года в выставке поучаствовало более 500 казахстанских компаний и 2 тыс. делегатов. По итогам «Иннопрома-2024» было подписано 20 коммерческих документов на общую сумму более 10 млрд руб.

В этом году делегацию возглавит первый вице-премьер РК Роман Скляр. На экспозиции будут представлены такие предприятия, как Карагандинский литейно-машиностроительный завод, Qarmet, Railways Systems KZ, Bent, «Алюминий Казахстана», Orda Glass ltd и другие.

R.: Какие вызовы и перспективы для торгово-экономических отношений Свердловской области и Казахстана вы можете назвать?

Д.А.: У нас есть пословица «Кіл сыйса, брі сияды», означающая «Там, где есть понимание, будет и процветание». При наличии доброй воли всегда можно найти компромисс, который учтет интересы обеих сторон. Новые инициативы не только стимулируют развитие экономик обеих стран, но и укрепят международные связи и дадут хороший импульс на будущее.

Беседовал Алексей Буров