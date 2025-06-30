В Самаре мигрант пытался дать взятку полицейскому

В Самаре транспортные полицейские задержали иностранного гражданина, нарушившего миграционное законодательство. Инцидент произошел в рамках операции «Нелегал-2025» на железнодорожной станции «Пятилетка». Выходец из среднеазиатского государства нарушил правила въезда в Россию, сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские доставили его в линейный пункт для проверки. Во время составления протокола мужчина предложил взятку в 3 тыс. руб., что было задокументировано.

По факту передачи взятки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).