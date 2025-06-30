Рыбинской школе присвоили имя Героя России

В Рыбинске школе №26 присвоено имя Героя России Алексея Катериничева. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Торжественное мероприятие состоялось в день рождения героя. Сегодня Алексею Викторовичу исполнился бы 51 год. Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России и ее граждан. Имя героя-земляка есть на карте улиц Рыбинска. Теперь школа №26 гордо носит его имя»,— написал господин Рудаков.

Алексей Катериничев родился 30 июня 1974 года в Рыбинске. Он окончил Уссурийское суворовское военное училище, Голицынский военный институт пограничных войск РФ, Пограничную академию ФСБ России с отличием. Служил в Федеральной пограничной службе РФ и Федеральной службе безопасности РФ. В 2004 году Катериничев спасал детей во время штурма захваченной школы Беслана.

С 2021 года являлся первым заместителем начальника «Центра по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”». Погиб 30 сентября 2022 года во время служебной командировки в Херсоне. Звание Героя России Алексею Катериничеву присвоено посмертно. Ранее имя Алексея Катериничева было присвоено волгоградской школе №82.

Алла Чижова